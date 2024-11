Comme un lundi : le chien à Blois, la caravane passe... les bus aussi

En 2022, les autrices Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini ont réalisé un opus traitant du harcèlement dans les transports. L’année suivante, Étienne Oburie signait Aldo, toujours sur le même principe – cette fois autour des difficultés du dialogue intergénérationnel et l’omniprésence du numérique chez les adolescents. Pour 2024, c’est l’auteur Florent Pierre qui a imaginé Comme un lundi, une histoire relatant le début de semaine d’une conductrice de bus.

Originaire de Bourgogne, dessinateur et coloriste, l'auteur aura préféré le 9e Art aux vignes familiales, embrayant sur des études de design graphique à Nevers puis Lyon et un diplôme des Beaux-Arts. Après ses études, il s’installe à Paris et fonde son propre studio, l’Atelier Pierre Pierre : le collectif d’artistes Château voit alors le jour, monté avec des camarades de promotion.

Malgré l’effervescence de la vie parisienne, il reste attaché aux grands espaces. « Avec Simon Boleau, on s’est rencontrés pendant nos études et on est partis à l’aventure en vélo : du cyclotourisme avant l’heure. Tout le monde nous prenait pour des fous. On se retrouvait au moins deux fois par an pour découvrir la France et parler BD. »

Un jour, les deux amis se rendent a l’évidence : ce parcours de la France à vélo, ils devraient le partager en BD ! Tout commence par un compte Insta, quelques strips, des abonnés de plus en plus nombreux. Le tout donne naissance à La Ride. En 2020, leur travail est récompensé par le premier prix de BD numérique au Festival d'Angoulême.

Fort de ce succès, le duo se lance dans la réalisation d'un album, publié en avril 2023, chez Dargaud (plus de 18.600 exemplaires vendus - donnée : Edistat).

« On était dans un conte fées... Notre attachée de presse, fan de vélo, les libraires, la presse et la sélection Cultura nous ont beaucoup soutenus. Simon a reçu le prix René Goscinny à Angoulême. Encore un an après, l’album connaît de seconds souffles. » Pour la suite ? « Avec l’important travail de promotion de La Ride, on ne s’est pas encore mis sur un nouveau projet, mais on réfléchit à quelque chose à deux. »

Pour ce qui est l'association entre bd BOUM et Azalys, chaque année, un auteur ou une autrice est invité(e) à créer une bande dessinée originale mettant en scène des histoires se déroulant dans les transports en commun. L’objectif est de refléter des situations du quotidien, d’aborder des thématiques sociales ou de mettre en lumière des récits empreints d’émotion et d’humanité. Cette collaboration vise à valoriser le vivre-ensemble et le lien social dans les transports en commun.

Les œuvres réalisées dans le cadre de Les Transports Sentimentaux sont généralement exposées lors du festival bd BOUM, notamment sur le parvis de la Halle aux Grains. Cette mise en avant permet aux visiteurs de découvrir ces créations originales qui mettent en lumière la vie quotidienne dans les transports en commun.

« Le partenariat entre le festival bd BOUM et le réseau de transports Azalys vise à promouvoir la culture et à sensibiliser le public aux dynamiques sociales présentes dans les transports en commun », nous explique Bruno Genini, directeur de la manifestation.

« En utilisant la bande dessinée comme moyen d’expression, cette collaboration met en lumière des situations du quotidien et des thématiques sociales, reflétant ainsi la diversité des interactions humaines dans ces espaces partagés. »

À parcourir dans un bus stationné devant la Halle aux grains, le travail de Florent Pierre pour Comme un lundi offre une narration sensible et réaliste, mettant en lumière les interactions humaines et les défis rencontrés dans le milieu des transports en commun. Attention, l’expo est temporaire, et mettra les voiles – si l’on parvient à démarrer le bus… – au terme du festival.

