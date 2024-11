#BDBOUM2024 – Le Navire écarlate est une bande dessinée jeunesse parue en janvier 2024 aux éditions Jungle. Fruit de la collaboration entre Claire Grimond au scénario et Léo Verrier à l'illustration, cet ouvrage invite les lecteurs à une aventure artistique et onirique.

L'histoire suit Malo, un jeune garçon aspirant à devenir peintre, qui embarque avec sa grand-mère Zita, une artiste renommée, sur le Navire écarlate, un bateau peuplé de pirates-artistes. Au fil de leur périple, ils découvrent un secret inquiétant lié à l'art et à la créativité. Armé de ses pinceaux et de son imagination, Malo se lance dans une aventure qui le conduira à surmonter ses peurs et à affirmer son talent.

Les illustrations de Léo Verrier, aux couleurs douces et aux traits expressifs, plongent le lecteur dans un univers visuel riche, faisant référence à des maîtres de la peinture tels que Monet, Van Gogh ou Rembrandt. Cette dimension artistique est renforcée par le scénario de Claire Grimond, qui mêle habilement mystère et initiation à l'art.

Ode à la créativité et à l'expression artistique, ce texte offre aux jeunes lecteurs une réflexion sur l'importance de croire en soi et de cultiver son imagination. Ce récit initiatique, captivant et inspirant, est une invitation à embarquer pour une aventure où l'art devient une véritable quête personnelle.

DOSSIER - Du 22 au 24 novembre, BD BOUM s'installe à Blois