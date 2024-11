Publié en mai 2024 par les éditions Delcourt, Racines est le dernier roman graphique de Lou Lubie, autrice reconnue pour ses œuvres explorant des sujets de société avec sensibilité et humour. Après Goupil ou face et Comme un oiseau dans un bocal, elle s'intéresse ici à la thématique des cheveux afro et métissés, abordant des questions d'identité, d'héritage et d'acceptation de soi.

L'histoire suit Rose, une jeune fille aux cheveux crépus qui rêve de les avoir lisses pour se conformer aux normes sociales. Prête à tout pour gommer son identité métissée, elle entreprend un parcours semé d'embûches, confrontée au sexisme, au racisme et aux pressions sociétales. À travers son récit, Lou Lubie mêle enquête sociétale et expérience personnelle, offrant une réflexion profonde sur l'acceptation de soi et la richesse des origines.

Les illustrations, réalisées par l'autrice, sont à la fois expressives et didactiques, soutenant efficacement le propos. Les couleurs et les traits utilisés reflètent les émotions de Rose, permettant au lecteur de s'immerger pleinement dans son parcours. Lou Lubie parvient ainsi à rendre accessible un sujet complexe, en le traitant avec une grande justesse et une touche d'humour.

Ce roman graphique est une lecture incontournable pour ceux qui s'intéressent aux questions d'identité, de diversité et d'acceptation de soi. Il offre une perspective éclairante sur les défis liés à l'apparence et aux normes sociales, tout en célébrant la beauté de la diversité culturelle. Racines a été salué par la critique et a reçu le Prix des lecteurs Ouest-France Quai des Bulles 2024, récompensant son impact et sa pertinence.