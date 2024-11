Itinéraire d'un dessinateur gâté : Dominique Bertail

Après des études aux Beaux-Arts de Rennes, Bertail poursuit sa formation à l'École des Beaux-Arts d'Angoulême, où il se spécialise en bande dessinée. C'est durant cette période qu'il rencontre Thierry Smolderen, avec qui il collaborera sur plusieurs projets.

Parmi ses œuvres majeures, L'Enfer des Pelgram marque ses débuts professionnels, fruit de sa collaboration avec Thierry Smolderen. Il illustre également Ghost Money, une série d'anticipation politique publiée chez Dargaud, saluée pour son intrigue complexe et son dessin détaillé.

Avec Matz, il réalise Shandy, un anglais dans l'Empire, qui explore les aventures d'un Anglais dans l'Empire colonial français. En 2015, il participe au projet collectif de science-fiction Infinity 8 avec Zep, Lewis Trondheim et Olivier Vatine. Il collabore également avec Arnaud Le Gouëfflec sur Mondo Reverso, une série parodique du western qui inverse les rôles traditionnels de genre, offrant une réflexion humoristique sur les stéréotypes.

En collaboration avec le scénariste Jean-David Morvan et la résistante Madeleine Riffaud, Bertail illustre Madeleine, résistante, une trilogie autobiographique qui retrace le parcours de Riffaud pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier tome, La Rose dégoupillée, est publié en 2021, suivi de L'Édredon rouge en 2023, et du troisième tome en 2024, coïncidant avec le centenaire de Madeleine Riffaud.

Le dessin de Dominique Bertail se caractérise par un réalisme précis, une attention méticuleuse aux détails historiques et une utilisation expressive des ombres et des lumières. Ses influences incluent des auteurs tels que Giraud, Shirow, Juillard et Otomo.

Outre ses travaux en bande dessinée, Bertail est également illustrateur de presse et story-boarder pour l'animation, la publicité et le cinéma. Son engagement dans des projets historiques, comme Omaha Beach, 6 juin 1944 avec Jean-David Morvan, témoigne de sa volonté de mêler art et mémoire.

