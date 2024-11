Comment faire lire nos enfants ? Une réponse dans La Grande librairie...

La lecture, qu’on se le dise, c’est bon pour les méninges ! C’est ce que nous expliquera le neuroscientifique en psychologie cognitive et professeur au Collège de France Stanislas Dehaene, qui décortique avec minutie le fonctionnement de notre cerveau dans Une idée dans la tête (Odile Jacob).

De quoi donner du grain à moudre à un certain Daniel Pennac ! Pour lui, la lecture, c’est le combat d’une vie ! Au début des années 1980, l’ex-enseignant, auteur de la saga Malaussène (Gallimard) et ardent défenseur de la lecture à haute voix, faisait paraître Cabot-Caboche (Pocket jeunesse) et L’œil du loup (Pocket jeunesse) deux romans devenus des classiques qui continuent, aujourd’hui encore, d’inspirer les plus jeunes. Qui s’étonnera que son dernier livre, Mon assassin (Gallimard), s’ouvre sur le portrait d’un enfant lecteur !

Qu’en dira ZEP, qui enchante depuis une trentaine d’années les petits comme les grands ? Depuis la naissance de son malicieux Titeuf, il s’est écoulé plus de 20 millions d’albums des aventures de ce drôle de héros à mèche blonde ! Son dernier album, Dessiner le monde (Rue de Sèvres) revient sur son parcours d’auteur et de dessinateur. Et si l’univers de la BD était aussi une porte d’entrée vers les joies de la lecture ?

Papesse de la littérature jeunesse, autrice de près de 150 ouvrages, d’une sincérité et d’une générosité à toute épreuve, Susie Morgenstern a l’art et la manière d’aborder tous les sujets. On lui doit notamment La sixième (L’école des loisirs), Confession d’une grosse patate (La Martinière Jeunesse) ou encore La première fois que j’ai eu seize ans (L’école des loisirs). En quoi les livres, quel que soit notre âge, ont-ils le pouvoir de nous aider à surmonter les épreuves de la vie et à mieux comprendre le monde ?

Ce n’est pas Marie-Aude Murail qui nous dira le contraire ! Couronnée par le prix Hans-Christian-Andersen en 2022 (l’équivalent du Nobel pour la littérature jeunesse), elle est l’une des autrices les plus lues en France. À travers son œuvre, tissée de séries telles que Sauveur & fils (L’école des loisirs) mais aussi de romans comme Oh, boy ! (L’école des loisirs) ou Simple (L’école des loisirs) elle aborde les thèmes du handicap, de la santé mentale, de la sexualité ou des inégalités sociales.

Dans Francoeur —À nous la vie d’artiste (L’école des loisirs), écrit à quatre mains avec sa fille Constance Robert-Murail, elle ressuscite les figures de trois femmes qui ont marqué le XIXe siècle français : George Sand, Rosa Bonheur et Sarah Bernhardt. Un roman initiatique trépidant, à la gloire de l’art, de la littérature. Et de la transmission.

Comment transmettre la passion de la littérature, justement ? Une question qui tarabuste la jeune mais non moins chevronnée Clémentine Beauvais ainsi que Myriam Meyer ! Ma première est enseignante chercheuse à l’Université d’York au Royaume-Uni, spécialiste de la littérature jeunesse, mais aussi traductrice, autrice, et nous exhorte à jouir des livres dans un opuscule audacieux, Comment jouir de la lecture (La Martinière Jeunesse) !

Ma seconde est professeure de français, grec et latin et raconte son expérience tendre, drôle et parfois tragique, d’enseignante dans un établissement situé en réseau d’éducation prioritaire (REP) dans Wesh, Madame ! (Robert Laffont). Quel rôle peut jouer l’école dans le devenir lecteur des nouvelles générations ?

Et c’est à l’école que nous emmènera Anne-Laure Bondoux, heureuse lauréate de la Pépite d’Or, prix qui lui a été décerné l’année dernière au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine–Saint-Denis — salon qui fête donc sa 40e édition en 2024 ! L’autrice du Destin de Linus Hoppe (Bayard Jeunesse) est partie à la rencontre des élèves d’une classe de 4e du collège Nicolas Ledoux à Dormans (Marne). Que produit la rencontre entre un écrivain et de jeunes élèves ? Quelles questions ? Quelles lumières ?

Timothée de Fombelle est un habitué des rencontres avec un jeune public ! Connu et acclamé pour les diptyques Tobie Lolness (Gallimard jeunesse) et Vango (Gallimard jeunesse), sa trilogie sur l’esclavage Alma (Gallimard jeunesse), initiée en 2020 et dont le troisième tome a paru cette année, l’a définitivement imposé comme un incontournable de la littérature jeunesse.

La littérature jeunesse qui est plus que jamais promue par nos amis libraires ! Cette semaine, rendez-vous à Limoges (Haute-Vienne) dans la librairie Rêv’en pages de Rachel Lencroz. Cette fille d’instituteur encourage et cultive le goût de lire pour les plus jeunes… et leurs parents !

