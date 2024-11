En lycées, un programme inédit promeut la liberté d’expression

Ce programme est coordonné par Pierre-Henri Tavoillot, Référent laïcité à la Région Ile-de-France et intitulé 12 « dessins qui font la République », de la Monarchie de Juillet à la dernière dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024. Ces carricatures abordent différentes thématiques de société telles que la liberté de la presse, la critique du pouvoir, l’emprise des réseaux sociaux, la laïcité, les religions et le terrorisme islamiste.

Pour rendre encore plus vivante et concrète cette opération, la Région Ile-de-France a demandé à des dessinateurs, des journalistes et des figures du combat républicain de participer à cette initiative dans les lycées. Elle aura vocation à se renouveler tous les mois de janvier en 2026 et 2027.

La Région Île-de-France va aussi lancer un concours inter-lycées de dessins de presse auprès des élèves, qui aura lieu entre janvier et avril 2025. Ce concours aura pour vocation de promouvoir la liberté d’expression, la réflexion, la créativité et le débat démocratique dans le respect des valeurs de la République.

Le thème de l’édition 2025 du concours sera : « La lutte contre la désinformation (Fake news) ». Un jury composé d’élus régionaux de dessinateurs et caricaturistes de renom désignera les vainqueurs.

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France : « Nous lançons une opération militante pour défendre la liberté d'expression, le droit de se moquer de tout et de tous, de toutes les religions, y compris l'islam, de tous les pouvoirs. Objectif : dénoncer les ravages du terrorisme islamiste. »

Et d'ajouter : « Dans les dessins choisis par l’association « Dessinez Créez Liberté » figure la Une choc de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras par un terroriste islamiste : un professeur lardé de coups de couteau avec la société française derrière qui le pousse en avant et qui dit "on est derrière vous". Une société de la lâcheté qui laisse les professeurs seuls, fragiles boucliers contre la barbarie. »

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com