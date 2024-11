Édition 2025 du concours de poésie ADAN

Le Concours de Poésie de la Francophonie, organisé par l'Association des Auteurs des Hauts de France (ADAN), se tiendra du 10 novembre 2024 au 31 mai 2025. Il est ouvert à tous les auteurs francophones, amateurs ou expérimentés, sans restriction de domicile.

Les participants doivent proposer un poème inédit sur le thème « Ailleurs », inspiré par Jacques Réda : « Une des dispositions de l’homme est de souhaiter être ailleurs que là où il est. » Le poème ne doit pas dépasser 30 vers ou lignes.

Les œuvres soumises seront divisées en deux catégories : auteurs déjà publiés ou autopubliés et auteurs amateurs n’ayant jamais été publiés. Des prix de 200 €, 100 € et 50 € seront attribués aux trois meilleurs poèmes de la première catégorie, tandis qu’un prix spécial de 100 € récompensera le meilleur poème de la deuxième catégorie.

Le jury, présidé par Patrice Dufetel, fondateur de l'Association poétique Le Cattleya et lauréat du prix Louis Bouilhet 2023, évaluera les poèmes sur leur qualité, originalité, rythmique et respect du thème.

Les quarante meilleures poésies seront publiées dans un recueil par l’ADAN. Si le nombre de participants dépasse 150, cinquante poèmes seront sélectionnés pour la publication. Les auteurs intéressés doivent envoyer leurs poèmes par email ou par courrier à Patrice Dufetel avant le 30 mai 2025. Les détails de participation sont disponibles sur le site web de l'ADAN.

L’ADAN, fondée en 2010 et réunissant près de 200 membres, œuvre pour promouvoir la littérature des Hauts-de-France, notamment à travers des salons littéraires et des événements, et en facilitant l’accès de ses membres à ces plateformes.

Le concours et ses activités connexes visent à enrichir le lien entre les auteurs et les lecteurs, promouvant ainsi la littérature locale et soutenant les auteurs de la région dans leur création littéraire.

Crédits photo : La Muse de la poésie pleurant la mort de Voltaire, de M.-R.-G. Brossard de Beaulieu (musée du Luxembourg, Paris). Jean-Pierre Dalbéra (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com