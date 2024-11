Le Prix Libraires en Seine Corinne Kim 2025 révèle sa sélection 2025

En janvier, les libraires révéleront les 6 finalistes choisis, avant de laisser la place à 600 à 800 lecteurs et lectrices qui, en tant que jurés, éliront leur favori. Le lauréat sera annoncé le 18 juin lors d'une soirée au Centre événementiel de Courbevoie pendant le festival Les Mots Libres. Les 40 ouvrages en lice sont à découvrir ici.

Valentine Goby, lauréate en 2014, demeure marraine perpétuelle du prix. L'année dernière, Eric Chacour a été distingué pour son roman Ce que je sais de toi (Philippe Rey), succédant à Gilles Marchand, lauréat de 2023.

Entre février et mai, les finalistes participent à des tournées dans les librairies membres, culminant avec une grande soirée lors de la remise du prix où une table ronde avec les finalistes précède l'annonce du gagnant.

Les membres fondateurs de l'association incluent des librairies renommées comme la Librairie Nouvelle et la Boite à Lettres à Asnières, ainsi que d'autres à Colombes, Levallois, Courbevoie, Puteaux, Rueil, Saint-Cloud, Vaucresson, et Versailles.

Récemment, la Librairie de la Pointe à Chaville et Les Sauterelles à Colombes ont rejoint l'association, et cette année, trois nouveaux membres ont été accueillis : Le Presse Papier à Argenteuil, Des Gens qui lisent à Sartrouville, et la nouvelle librairie Dédicaces à Nanterre. Ces librairies offrent également une gamme complète de livres numériques disponibles sur leur site www.librairesenseine.com et seront présentées sur les réseaux sociaux de l'association.

En plus, l'association enrichit son engagement envers la jeunesse en introduisant une troisième catégorie de prix s'adressant aux lycéens et lecteurs young adult, complétant ainsi les deux catégories existantes pour les plus jeunes. Ces prix sont soutenus par des écoles et bibliothèques locales qui aident à leur promotion et animation.

Trois catégories seront ainsi proposées cette année :

P’tits Bouquineurs (jusque 10/11 ans)

Bouquineurs en Seine (jusque 13/14 ans)

Grands Bouquineurs (ados et young adults)

Les précédents romans lauréats du prix Libraires en Seine :

2024 : Ce que je sais de toi, Eric Chacour, Philippe Rey Éditions (Remise du prix au Centre Évènementiel de Courbevoie)

2023 : Le soldat désaccordé, Gilles Marchand, Aux Forges de Vulcain (Remise du Prix au Théâtre d’Asnières)

2022 : Hamnet, Maggie O’Farrell, Éditions Belfond (Pour les 10 ans du prix, Festival Livres en Seine sur l’ile de Monsieur,

Sèvres)

2021 : Entre fauves, Colin Niel, Éditions du Rouergue (Rencontres en ligne et remise du prix sur You Tube)

2020 : Opus 77, Alexis Ragougneau, Éditions Viviane Hamy (Table ronde et remise du prix sur YouTube )

2019 : Là où les chiens aboient par la queue, Estelle-Sarah Bulle, Liana Lévi (remise du prix au Théâtre de Puteaux)

2018 : Le Jour d’avant, Sorj Chalandon, Grasset (remise du prix au théâtre André Malraux, Rueil Malmaison)

2017 : Deux remords de Claude Monet, Michel Bernard, La Table Ronde (Remise du Prix aux 3 Pierrots, saint-Cloud)

2016 : Otages intimes, Jeanne Benameur, Actes Sud (Remise du prix au Théâtre des Amandiers, Nanterre)

2015 : Jacob, Jacob, Valérie Zenatti, Éditions de l’Olivier (Remise du prix au Théâtre des Sablons, Neuillly sur Seine)

2014 : Kinderzimmer, Valentine Goby, Actes Sud (remise du prix au Château d’Asnières)

2013 : Arrive un vagabond, Robert Goolrick, Éditions Anne Carrière (remise du prix à l’Atrium, Rueil Malmaison)

Prix Libraires en Seine

