Algérie : Boualem Sansal arrêté pour “atteinte à l'unité nationale

Qu'est-il arrivé à l'écrivain Boualem Sansal ? La question reste sans réponse claire, plusieurs heures après une alerte émise par ses proches, toujours sans nouvelles du Grand prix du roman de l'Académie française 2015.

Âgé de 75 ans, l'auteur serait arrivé à Alger le 16 novembre dernier, et aurait alors été interpellé par les autorités locales. « Les services de l’État sont mobilisés pour clarifier sa situation », a précisé l'entourage d'Emmanuel Macron à l'AFP, ajoutant que « le président de la République exprime son attachement indéfectible à la liberté d’un grand écrivain et intellectuel ».

D'autres voix se sont élevées pour réclamer la libération de l'écrivain, notamment celle de la Ligue des Droits de l'Homme. Celle-ci indique partager « les inquiétudes de son éditeur, les éditions Gallimard, qui se disent “très inquiètes car l’écrivain ne donne aucune nouvelle depuis son arrestation”, dont les raisons sont encore inconnues ».

L'organisation non gouvernementale « demande à la France de saisir les autorités algériennes afin d’obtenir des explications officielles sur la disparition de son ressortissant, puisque l’écrivain est de nationalité française », mais aussi « aux autorités algériennes de donner des informations sur les raisons de cette arrestation et des assurances sur la libération immédiate de Boualem Sansal ».

En Algérie, le pouvoir est en effet resté muet et n'a pas confirmé ni infirmé la thèse de l'arrestation. Selon Jeune Afrique, il devait être présenté ce 21 novembre devant « un procureur de la république », tandis que RFI évoque les chefs d'accusation d'« atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays » et d'« incitation à la division du pays ».

Des propos controversés

Du côté des médias algériens, les réactions sont minimes. Le titre TSA a évoqué l'hypothèse d'une arrestation de Sansal le 21 novembre au soir, en précisant que « l’information n’a pas été confirmée de source officielle ». Il pointe par ailleurs « un grave dérapage » qui aurait été commis « récemment » par l'auteur.

Le titre algérien évoque ainsi « un entretien au média d’extrême droite Frontière [sic, le titre se nomme Frontières] dont il fait partie du comité stratégique » au cours duquel Sansal aurait affirmé « qu’une partie de l’Algérie était rattachée au Maroc avant l’indépendance, reprenant à son compte les thèses marocaines expansionnistes du parti Al Istiqlal ».

À la source de la potentielle arrestation de Boualem Sansal se trouverait donc un conflit géopolitique, celui qui oppose l'Algérie au Maroc sur la question du Sahara occidental. Ce territoire, situé entre le Maroc et la Mauritanie, est revendiqué par le premier, tandis que l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, réclamée par le Front Polisario, mouvement politique et militaire.

Outre le soutien affiché aux Sahraouis pour leur indépendance, l'Algérie pèse dans ce dossier pour éviter un gain de puissance notable du Maroc : le Sahara occidental est un territoire au potentiel économique important, pour la pêche, par exemple, mais aussi l'exploitation des ressources naturelles, notamment le phosphate.

Le soutien du président français à l'intégration d'une partie du Sahara occidental au Maroc, en octobre dernier à l'occasion d'une rencontre avec le roi Mohammed VI, a vexé l'Algérie, refroidissant considérablement les relations entre les deux pays.

L'autre point qui aurait pu provoquer l'ire du régime algérien, dans le discours de Boualem Sansal, porte sur ses critiques récurrentes de l'islam. Par le biais du média d'extrême droite Frontière, cet athée convaincu développe un discours qui pointe les dérives de l'islam radical, mais plus largement la place que prend cette religion dans la société française.

« Je n'ai jamais dit quoi que ce soit contre l'islam qui justifierait cette accusation », expliquait-il à l'AFP en 2017 à ce sujet, tandis qu'il était accusé d'islamophobie. « [C]e que je n'ai cessé de dénoncer c'est l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques et sociales », assurait-il encore.

En Algérie, un pouvoir qui veille

L'arrestation d'un écrivain par le régime algérien n'est pas une première. En septembre dernier, le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 79 ans, qui occupe ce poste depuis 2019, a été réélu avec 95 % des suffrages exprimés.

Peu avant cette échéance électorale, l'organisation non gouvernementale Amnesty International dénonçait « une érosion continue des droits humains à travers la dissolution par les autorités de partis politiques, d’organisations de la société civile et de médias indépendants, ainsi que la multiplication d’arrestations et de poursuites arbitraires fondées sur des accusations de terrorisme forgées de toutes pièces », selon les termes de Amjad Yamin, directeur régional adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

L'Algérie est régulièrement le théâtre d'atteintes à la liberté d'expression. En 2022, l'éditeur, poète et journaliste Lazhari Labter, très engagé pour les droits des journalistes, avait été arrêté pendant quelques jours, interpelé en pleine nuit à son domicile.

Restreindre la liberté d'expression

Plus récemment, en juillet 2024, une rencontre en librairie a été interrompue par une intervention des forces de l'ordre. L'auteure, son mari, son éditeur, le libraire et toutes les personnes qui participaient à l'événement ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central, avant d'être relâchés quelques heures plus tard.

Cette intimidation s'expliquerait par le sujet du livre la Kabylie, région du Nord de l'Algérie au cœur de revendications d'une partie de la population, qui réclame l'autonomie vis-à-vis d’Alger et la création d'un État indépendant. Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), né en 2001, milite pour cette reconnaissance, mais a été identifié comme une « organisation terroriste » par le Haut conseil de sécurité algérien en mai 2021.

Le mois suivant, un amendement à l'article 87-bis du Code pénal élargissait la qualification de « terroriste », qui peut désormais s'appliquer, potentiellement, à différentes formes de critiques du gouvernement et autres revendications de l'opposition.

D'autres lois limitant la liberté d'expression sont en vigueur en Algérie, notamment celle sur la « décennie noire », la guerre civile algérienne de 1992 à 2002, que le roman Houris de Kamel Daoud a récemment mise en avant. Par ailleurs, la détention de contenus « contraires à la décence », dont les livres qui évoquent la diversité sexuelle et de genre ou l'homosexualité, est aussi punie par la loi.

Appel à la libération des éditions Gallimard

« Les éditions Gallimard, éditeur de l’œuvre littéraire de Boualem Sansal depuis la parution du Serment des barbares il y a vingt-cinq ans, expriment leur très vive inquiétude à la suite de l’arrestation de l’écrivain par les services de sécurité algériens et appellent à la libération immédiate de l’écrivain », annonce la maison d’édition dans un communiqué diffusé par l’AFP.

Ce fameux Serment est le premier roman de Boualem Sansal, une œuvre qui explore les blessures profondes de l’Algérie post-indépendance, marquée par la violence, la corruption et le désenchantement. Il s’agit tout la fois d’une fresque sociale, d’un roman noir et d’un cri de désespoir face à une société déchirée. Mais également d’un hommage à ceux qui, malgré tout, tentent de résister. Cette œuvre fondatrice de l’écrivain a été saluée pour son style riche et sa lucidité courageuse.

Déchéance d'un pays

Le roman navigue entre une intrigue policière classique et une critique sociale acerbe. Boualem Sansal dépeint avec force et poésie une Algérie à la dérive, marquée par le poids de son passé colonial et les promesses non tenues de son présent.

L’enquête mène l'inspecteur dans des quartiers populaires et des zones rurales, où il rencontre une galerie de personnages en quête de survie et de sens dans un monde en décomposition. À travers ces rencontres, Larbi fait face à son propre désarroi, incarnant un homme lucide, mais impuissant face à la déchéance de son pays.

Tout commence avec l’inspecteur Larbi, un policier désabusé, chargé d’enquêter sur le meurtre d’un notable dans une cité des environs d’Alger. Au fil de son enquête, Larbi découvre un pays gangréné par la violence, où les anciens espoirs d’indépendance se sont effondrés face à la réalité du pouvoir autoritaire, de la montée de l’intégrisme religieux et de l’effondrement des valeurs.

« Ses romans, ses essais, ses écrits de paix et de tolérance ont mis au jour les obscurantismes de tous ordres qui affectent tragiquement la marche du monde, la conduite des peuples et la vie des individus », poursuit l’éditeur.

« C’est bien sa liberté et son tempérament d’écrivain, attaché aux vérités humaines, historiques et scientifiques, que le régime algérien sanctionne aujourd’hui avec le plus grand arbitraire », conclut Antoine Gallimard. « Nos pensées les plus émues s’adressent, depuis notre maison, à notre ami Boualem Sansal et aux siens. »

