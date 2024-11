Acheter localement : une initiative bretonne pour soutenir les éditeurs

Lors du Festival du Livre en Bretagne, qui s'est tenu du 26 au 27 octobre, les éditeurs ont pour la première fois tiré la sonnette d’alarme, appelant les lecteurs à soutenir la filière locale. À cette occasion, un constat alarmant a été dressé : le redressement judiciaire de Coop Breizh depuis le 17 septembre 2024, principal diffuseur de produits culturels bretons, symbolise les difficultés auxquelles fait face l’édition régionale.

Des problèmes qui s'accumulent

La coopérative d’édition basée à Spézet, porte une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros. Face à des pertes de 93.000 € en 2023 et une baisse des ventes de 15 à 20 %, l’entreprise profitait même du salon du livre de Carhaix pour lancer un appel aux dons, espérant collecter 300.000 à 400.000 € pour se restructurer.

Des difficultés qui impactent durement toute la filière bretonne, empêchant le paiement des éditeurs et par voie de conséquence, auteurs, illustrateurs et imprimeurs partenaires : « Nous attendons des sommes importantes qui n’ont pas été réglées », nous explique Sophie Denis, fondatrice de la maison Vivre tout simplement. Des retards de paiement qui mettent en péril des structures déjà fragiles, qui peinent à rivaliser avec les grandes maisons d’édition.

Plus largement, selon Jean-Marie Goater, éditeur et président de l’AMEB, la crise du côté des éditeurs bretons s’explique par plusieurs facteurs, qu'il développe auprès du Télégramme : « Hausse des coûts, hyperconcentration de la filière, absence de visibilité des ouvrages édités, les mauvais signaux ne manquent pas. » Face à cette situation, l’association lance une campagne pour encourager les achats locaux, notamment en vue des fêtes de fin d’année.

L’objectif est de fédérer non seulement les maisons d’édition mais également les médias, afin de garantir une meilleure visibilité aux ouvrages bretons. Parmi les initiatives individuelles, la maison d’édition Vivre Tout Simplement a partagé sur son compte Instagram : « L’édition, c’est du local : j’achète des livres publiés en Bretagne. »

Sophie Denis, dont la maison s'est spécialisée dans le beau livre et le jeunesse, constate par ailleurs : « L’album jeunesse, en librairie, c’est compliqué. Les mastodontes inondent le marché, ce n’est pas possible. » Et de nuancer : « Sur les salons du livres, on trouve en revanche notre place. » Une illustration, selon cette dernière, du déséquilibre entre les petites structures locales, et les grandes maisons ou groupes nationaux.

Une action collective qui peine à trouver sa cohésion

Malgré l’appel de l’AMEB à une mobilisation collective, les disparités entre les profils des éditeurs rendent la tâche complexe. Peu d’actions concrètes ont été mises en place à ce jour, même si des idées ont été proposées, comme l’explique Sophie Denis : « J’ai proposé un flash mob, mais il n’y a pas eu de réel retour. »

Pour l’instant, une affiche a été créée pour promouvoir les éditeurs locaux. Elle sera distribuée et affichée dans les librairies. Cependant, ces dernières, premiers relais des maisons d’édition, ne jouent pas toujours leur rôle, comme le déplore Sophie Denis : « Les libraires nous prennent très peu, mais sur les stands, on peut exister. »

Et force est de constater : « Nous espérons vraiment que les libraires vont jouer le jeu. Les maisons d'édition indépendantes manquent cruellement de visibilité et parfois de soutien. Or, là, il faut jouer collectif, voire militant pour défendre toute la filière. Des opérations existent d'ailleurs en ce sens comme Le Mois du livre qui a lieu en février qui permet des collaborations entre éditeur et libraire. »

Comme beaucoup de petits éditeurs indépendants, Sophie Denis est obligée de travailler à côté pour subvenir à ses besoins, ne pouvant se rémunérer avec son activité principale. D'autres sont des retraités disposant d’une source de revenus complémentaire. Quant aux « gros » du secteur, ils sont indépendants et parviennent à vivre de leur travail, une position qui lui semble de plus en plus inaccessible.

Le rôle clé des éditeurs

Au-delà de la crise économique, Sophie Denis insiste sur l’importance de mieux faire comprendre le rôle des éditeurs : « Tout le monde ne comprend pas bien ce qu’est l’édition. Expliquer ce qu’est un éditeur est essentiel, même pour les journalistes. Si un éditeur ferme, ce n’est pas seulement une entreprise qui disparaît, c’est toute une vision, un fonds éditorial et un vivier culturel qui s’effondrent. On est les catalyseurs du livre : on finance, on porte les auteurs. L’auteur est à la base d’une matière culturelle, mais l’éditeur apporte énormément. »

Malgré les difficultés, Sophie Denis reste convaincue de la force de l’édition bretonne. Selon elle, le rôle d’un éditeur est de capter les besoins du moment : « Si on fait un livre de qualité, ça peut avoir un impact. Pour moi, le talent d’un éditeur, c’est de sentir l’air du temps, souvent par fulgurance et ressenti. Maintenant que je me suis recentrée sur la Bretagne, je mise sur une belle qualité d’impression. Cela fonctionne. »

Enfin, elle conclut avec un appel : « Venez nous voir, le contact humain peut transformer l’essai. » À travers les marchés de Noël ou les festivals, ces éditeurs locaux espèrent maintenir leur activité et défendre une vision culturelle ancrée dans leur région.

Crédits photo : Aodhanbzh (CC BY-SA 4.0)

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com