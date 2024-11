Des livres détaxés pour les fêtes, le cadeau du gouvernement canadien

Dans un effort pour soutenir le pouvoir d’achat des Canadiens, le gouvernement propose un congé de taxe sur les produits et services applicable à une gamme de produits jugés essentiels. Les taxes dites TPS et TVH, respectivement sur les produits et services, et de « vente harmonisée ».

Cette initiative inclut les aliments, les repas au restaurant, les boissons, les collations, les vêtements pour enfants et les cadeaux, dans lesquels s'inscrivent les livres, permettant ainsi une réduction directe des prix à la caisse. L'idée : faciliter l’accès aux biens essentiels durant la période des fêtes, ou dit autrement, pousser la consommation. Selon les estimations partagées par le Ministère des Finances Canada, cela représenterait une économie totale de 1,6 milliard de dollars pour les Canadiens durant les deux mois de son application.

Au Québec, cette mesure s’ajouterait à l’exemption déjà existante de la Taxe de Vente du Québec (TVQ) sur les livres. Les livres imprimés munis d’un ISBN sont détaxés au niveau provincial, et demeurent soumis à la TPS fédérale de 5 %.

Depuis l’introduction de cette dernière en 1991 sont nés de nombreux débats. En 2015 par exemple, la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, présidée par Luc Godbout, parlait d’abolir l’exemption de la TVQ. Idée qui avait rencontré une forte opposition de la part des acteurs du livre. La porte-parole du mouvement de protestation, Élodie Comtois, avait ainsi décrété que « taxer les livres, c’est imposer l’ignorance ».

Un grand pas pour la lecture

Cette initiative a été saluée par l’Association Nationale des Éditeurs de Livres (ANEL). Geneviève Pigeon, qui en est la présidente, rappelle que le « livre est souvent un cadeau qu’on s’offre ou qu’on aime offrir » et qu’il apporte un développement de la pensée, un sentiment d'appartenance. Cette décision semble ainsi « reconnaît(re) le livre comme essentiel à la population canadienne et le rendra encore plus accessible ».

Si elle est bien accueillie par le milieu de l’édition, elle pourrait même relancer le débat sur une détaxation permanente des livres ? Une mesure réclamée depuis des décennies par les acteurs culturels, en tout cas...

Malgré tout, d’autres s’inquiètent des dépenses nécessaires pour financer cette opération, ou critiquent le moment choisi : les élections fédérales canadiennes sont prévues en octobre prochain.

Pierre Poilievre, chef de l’opposition conservatrice, a par exemple dénoncé un « stratagème fiscal temporaire de deux mois », selon l'AP. Le membre de la Chambre des communes du Canada, Jagmeet Singh, a de son côté annoncé son soutien aux mesures du gouvernement, tout en regrettant leur caractère temporaire, rapporte Le Devoir.

