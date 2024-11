Mathilde Paix : Mounta Calà, ou Mireille qui descend de la montagne

Elle commence pendant ses études à présenter ses bandes dessinées sous forme de fanzines autopubliés. En 2023, elle publie Jacques Bonhomme chez Pain Perdu et à l’automne, elle remporte le Prix Jeunes Talents — la SAIF lors de bd BOUM 40. Elle fut également lauréate des ateliers Ciclic Livre avec quatre autres jeunes auteurs. À cette occasion, elle participa à différents ateliers de recherche et d’expérimentation littéraires parrainés par la poétesse Perrine Le Querrec.

« Je réalise mes planches à la gouache en mélangeant des influences graphiques diverses », explique l’autrice. Et son univers est à proprement parler fascinant. « J’ai auto-édité et diffusé à peu près 50 exemplaires de la première version de ma BD Jacques Bonhomme entre 2021 et 2022. »

« Mes BD naissent souvent autour d’une ou deux phrases qui m’ont marquée, souvent tirées de chansons sentimentales. Ensuite, j’essaie d’intégrer leur ambiance au sein d’une histoire plus large sur des sujets qui m’intéressent, que je structure en y intégrant au maximum des lieux communs du cinéma bis. »

Elle ajoute : « J’essaie toujours de mélanger à 50/50 ces inspirations afin de faire des histoires qui seraient à moitié des films de brutes et à moitié des chansons d’amour. »

Puis, en mars 2023, arrive une version revue et corrigée de l’ouvrage, avec 1000 exemplaires offset publiés chez Pain Perdu, « une maison d’édition et imprimeur riso havraise avec laquelle j’avais travaillé sur un fanzine en 2022 », explique-t-elle.

Depuis 2021, elle s’est lancée dans une suite de ce premier opus, avec une BD plus longue, Mounta Calà. Et ce sont là que les influences les plus bigarrées se retrouvent : folklore provençal, calendriers agricoles médiévaux, magazines de jeux de rôles, imagerie révolutionnaire et cinéma d’exploitation.

Un ouvrage sur lequel elle travaille par intermittence, entre phases créatrices et pauses, poursuivant l’histoire de Mireille, au cœur de son précédent album – et renouant avec Jacques, en achevant le précédent récit.

Mounta calà raconte l’histoire de Mireille, une paysanne recueillie et soignée par des lépreux vivant en marge de la société. Ce récit explore des thèmes tels que la guérison, l’exclusion sociale et la solidarité. Le titre, en dialecte provençal, signifie « descendre la montagne », suggérant un voyage initiatique ou une descente vers une réalité méconnue.

Le style graphique reflète son intérêt pour les esthétiques médiévales et grotesques. Ses illustrations combinent des éléments historiques avec une touche contemporaine, créant un univers visuel unique qui sert de toile de fond au récit de Mireille.

Cette approche artistique permet de mettre en lumière des personnages aux prises avec des dilemmes moraux et des situations dramatiques, tout en conservant une dimension humoristique.

À découvrir du 22 au 24 novembre à la Halle aux grains, 1er étage : une visite commentée sera proposée le samedi 23 à 18 h.

