Le fondateur de L'Harmattan confronte son neveu devant la justice

Précisément, Denis Pryen accuse son neveu de s’être « rendu propriétaire » du groupe, valorisé à 15 millions €. Auprès de Jérôme Lefilliâtre du Monde, le premier complète : « Sans mettre un seul euro. Il a siphonné l’argent et maintenant il veut vendre. » Et d'être formel : « L’Harmattan va dans le mur. »

Denis Pryen a déposé une plainte contre son neveu ce 13 novembre auprès de la procureure de Paris, alléguant des actes d' « escroquerie », « abus de faiblesse », « abus de biens », et « faux et usage de faux ». Le tribunal de commerce de Paris a également tenu une audience le 15 novembre, avec une décision encore en attente.

Une « expropriation » ?

Le fondateur a cédé en 2010 la direction à son neveu Xavier Pryen, après 35 ans à la tête de la structure. Les opérations financières ultérieures, notamment le rachat en 2011 d'une société non éditoriale appartenant à Xavier Pryen, ont conduit à une redistribution des parts et des pouvoirs au sein de la holding HDP. Une série de transactions a finalement placé Xavier Pryen en position de contrôler 65 % du groupe, avec 85 % des droits aux dividendes.

Denis Pryen se serait rendu compte de sa situation minoritaire à l’automne 2023 seulement, lors de la vente du théâtre parisien acquis en 2004, Le Lucernaire, par son neveu. Il affirme que certaines signatures ont été falsifiées et que d’autres documents ont été signés sans son plein consentement. De plus, Xavier Pryen est accusé d'avoir détourné des fonds pour acquérir des biens immobiliers via des sociétés civiles immobilières, une pratique qui aurait coûté plus de 4 millions € au groupe.

Avec le projet de quitter son poste en septembre 2024, Xavier Pryen aurait commencé à chercher des « repreneurs constructifs ». Le Collectif Harmattan, formé par des directeurs de collection et des auteurs, craint que la vente de L'Harmattan n’aboutisse à la perte de son identité. Patrick Karam, vice-président du collectif, a notamment dénoncé une « dérive mercantile », qui s’éloignerait de la mission d’intérêt public initiale de l’éditeur.

Contacté par Le Monde, Xavier Pryen a simplement déclaré : « Ma priorité absolue, en tant que président du groupe, est de rester pleinement engagé pour défendre ses intérêts ainsi que ceux des équipes, tout en poursuivant l'élan nécessaire au maintien de l'activité et à l'organisation de l'entreprise, dans une phase exigeante de reconfiguration et d’adaptation au marché. » Son avocat, Me Marc Delassus, est également mis en cause en tant que complice.

Une maison très particulière

Les Éditions L'Harmattan, fondées en 1975, tirent leur nom du vent d’Afrique de l’Ouest, et se focalisaient à la base sur les sciences humaines et sociales francophones, avec des liens particuliers avec le continent qui donne son nom. L'éditeur s'est implanté à Paris dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Pour les deux catholiques de gauche qui ont fondé la maison, il s'agissait de soutenir les mouvements tiers-mondistes et promouvoir les cultures du Sud. Robert Ageneau a quitté l'entreprise en 1980.

Fondée initialement sur un modèle bénévole de réseau de responsables de collections universitaires, la structure s'est professionnalisée au fil du temps, adoptant dès 1984 un modèle économique où, entre autres, les auteurs, ne touchent des droits qu'à partir du 501e exemplaire vendu. Un système parfois critiqué, sachant que parfois, les ouvrages sont tirés entre 100 et 300 exemplaires...

Denis Pryen avait défendu en 2015, auprès du Monde, ce modèle comme nécessaire pour maintenir l'indépendance de la maison vis-à-vis des subventions publiques, et pour remplir une mission d'intérêt général. Cependant, les critiques arguent que cette pratique s'apparente à de l'édition à compte d'auteur, affectant la crédibilité de la maison et la réputation des auteurs qui y sont publiés.

L'Harmattan a par ailleurs été condamné en justice pour ces pratiques contractuelles. En 1999, ils ont été condamnés à payer 7000 € pour des infractions contractuelles au sujet du volume d'impression. Une décision confirmée en appel en 2005. Toutefois, cette mêame année, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 novembre 2005 a reconnu la légalité de ce contrat avec droits à partir du 501e exemplaire vendu.

Au 30 juin 2022, la maison affichait alors un chiffre d'affaires de 8,6 millions €.

Crédits photo : LPLT (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com