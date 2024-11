Eugène Savitzkaya salué par le Prix Jacques Lacarrière 2024

La récompense est dotée à hauteur de 3000 € et s'accompagne d’une résidence au musée de Bibracte, fondateur du prix littéraire Jacques Lacarrière avec l’association Chemins faisant, rejoints par la Fondation de l’École Normale Supérieure.

« Suivre le “Fou de Paris” dans sa marche, c’est, “chemin faisant”, comme le titre du livre de Jacques Lacarrière, voir s’ouvrir un monde à chaque pas », souligne le jury du Prix Jacques Lacarrière. « Cette traversée féérique, poétique, sensuelle, porte autant d’attention aux images, aux paroles, aux formes, aux objets qu’aux grands thèmes politiques d’actualité qui irriguent ce livre virtuose. L’esprit du promeneur curieux que fut Jacques Lacarrière habite cette prose à l’énergie jubilatoire. »

Ici, à Paris, au bord du canal, à deux pas du grand palais indien aux fresques colorées, il pense à vous, le fou qui marche, le fou qui sue, le fou qui boit l'eau fraîche de la fontaine d'Aubervilliers, l'eau filtrée par les sables du sous-sol d'Aubervilliers, l'eau vivante, l'eau habitée, froide et fluctuante. Il pense à vous, le fou, à vous qui chantez l'après-midi lumineux dans vos appartements étroits en regardant une fleur du papier peint qui recouvre les vieux murs humides ou bien une fleur épanouie dans un petit vase de zinc vieilli, de verre dépoli ou de porcelaine fine, ou en épluchant un oignon rouge, cet oignon qui fait pleurer vos yeux, vos yeux de chatte ou de renarde, vos jeunes yeux ou vos vieux yeux de chien battu, en allumant des bougies, les sept bougies du chandelier ou les deux bougies flanquant le portrait fané de votre grand-mère qui vous fait un signe depuis le paysage enneigé d'un lointain passé. Et ce fou vous écrit qu'il faut peut-être changer de terre, de globe, de famille ou de pays. Il vous aime tant tous les trois, tous les dix-sept, tous les milliards, comme féerie indispensable au bon cours des choses, comme fantôme bienveillant. - Le résumé de l'éditeur pour Fou de Paris

Eugène Savitzkaya est né en Belgique à Saint-Nicolas-lez-Liège en 1955. Il a construit, à partir de 1972, une œuvre où se mêlent romans, récits, poèmes et écrit sur l’art, parfois illustrés par des artistes. Il publie depuis 1977 aux Éditions de Minuit, où sont parus dix-huit de ses livres, parmi lesquels Marin mon cœur (1993), Fou trop poli (2005), Fraudeur (Prix Rossel 2015), À la Cyprine (2015).

Fou de Paris est son treizième roman. Il a publié une vingtaine de livres chez d’autres éditeurs, parmi lesquels Flanant, Didier Devillez Éditeur (2014), Ici-bas, Yellow Now (2018), Ode au paillasson, Le Cadran ligné (2019), L’amour de loin, La pierre d’Alun (2013).

Le jury réunissait cette année Michaël Ferrier, écrivain et lauréat du prix Jacques Lacarrière 2020 ; Marie-Hélène Fraïssé, auteure et productrice à France Culture ; Christian Garcin, écrivain ; Sylvie Germain, écrivaine ; Elie Guillou, chanteur et poète ; Sylvia Lipa Lacarrière, comédienne, déléguée artistique de « Chemins faisant » ; Jean-Luc Raharimanana, écrivain et lauréat du prix Jacques Lacarrière 2018 ; Anne Simon, auteure, chercheure en zoopoétique, et Annie Terrier, créatrice du festival Écritures croisées d’Aix-en-Provence et présidente de « Chemins faisant ».

Cette quatrième édition du prix, décerné tous les deux ans, donne le coup d’envoi d’une année doublement commémorative pour Jacques Lacarrière. En effet, 2025 marque à la fois le centenaire de sa naissance (2 décembre 1925) et les vingt ans de sa disparition (17 septembre 2005).

En 2022, la récompense avait salué Un ciel de Pierres de Matthieu Gounelle (Gallimard).

Photographie : Eugène Savitzkaya en 2016 (Pymouss, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com