À Pau, on se demande : "Est-ce ainsi que les hommes vivent ?"

Cet anniversaire verra la participation de 23 invités de renom pour 22 rencontres programmées. Parmi les nouvelles personnalités attendues, Isabelle Ithurburu se joindra à des intervenants tels que Pierre Assouline, Florence Aubenas et Gilles Kepel. Le coup d'envoi sera donné par Atiq Rahimi le jeudi soir avec une projection de son film Syngué sabour. Pierre de Patience au Foiral, en collaboration avec le cinéma Méliès.

En parallèle, l'Université de Pau et des Pays de l’Adour enrichira le programme avec 11 rencontres additionnelles. Une session spéciale sera dédiée aux scolaires avec David Diop, et un événement célébrera les 100 ans de l'Académie du Béarn.

Le Salon du Livre accueillera près de 60 exposants entre auteurs, libraires et éditeurs. Les rencontres y seront ponctuées de séances de dédicaces organisées par les libraires locaux. Un espace jeunesse, animé par les Francas de Pau, Lire et Faire Lire et la Ligue de l'Enseignement 64, offrira aux familles des activités adaptées.

L'ensemble des rencontres est accessible gratuitement, reflétant l'engagement de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées depuis 2014 à rendre la littérature et les idées accessibles à tous. François Bayrou et Philippe Lapousterle, hôtes de l’événement, poursuivent ainsi leur mission d’offrir un espace de réflexion et d’échange autour de sujets d'actualité et universels.

La billetterie ouvrira le 25 novembre à 9h en ligne et au guichet de l’office de tourisme dès le lendemain. En plus, une exposition et plusieurs vidéos rétrospectives seront disponibles pendant cette édition spéciale, avec des archives accessibles en ligne via la playlist YouTube dédiée.

ci-dessous, tous les invités et le programme complet :

