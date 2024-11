Les finalistes du Prix des libraires jeunesse 2025 dévoilés

Organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ), avec le soutien de la SODEC et du Conseil des Arts du Canada, ce prix récompense chaque année des créateurs et créatrices qui marquent l’imaginaire des libraires.

Il est ouvert à un ensemble de librairies, de province, indépendantes, coopératives scolaires et chaînes. Et se veut comme un hommage au rôle central des libraires, ces passeurs de savoir et d’émotions, qui initient enfants et adolescents à la lecture et forgent un lien durable avec les livres.

Les huit lauréats choisis par les libraires via un vote électronique seront couronnés en février 2025. La date et les modalités précises seront annoncées prochainement.

Le Conseil des Arts de Montréal (CAM) attribuera quatre bourses de 3000 $ aux lauréats québécois des différentes catégories, 4 Québec et 4 autres hors Québec. Une reconnaissance financière qui souligne l’importance de ces créateurs pour la scène littéraire jeunesse.

Les finalistes de 2025

Le 2 décembre prochain, la liste préliminaire des œuvres adultes en lice pour l'édition 2025 sera dévoilée. Ce sera également l’occasion de découvrir les ambassadeurs et ambassadrices 2025, qui accompagneront cette nouvelle édition en portant haut la voix de la littérature francophone.

Le palmarès pour l'année 2024 est accessible à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix des Libraires du Québec Jeunesse

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com