Une place pour moi : quand l’amour fait famille

Le narrateur de cette histoire n’a pourtant pas grandi dans le ventre de sa maman, mais s’est blotti dessus des heures durant. Maguy Lulu aborde un sujet sensible avec beaucoup de sensibilité. Elle développe une trame narrative d’apparence simple qui suit les observations et réflexions d’un petit garçon : le fil de ses pensées dérive ainsi du ventre rempli de choucroute de papi à la question centrale de la parentalité et de l’adoption.

L’autrice use de peu de mots, mais ils sont d’une grande justesse pour exprimer des sentiments, des émotions et des situations complexes, pour lesquelles justement on ne sait pas toujours lesquels utiliser. Elle livre une histoire légère pour laisser surgir l’essentiel : l’amour, la tendresse, la douceur d’un foyer qui accueille l’enfant et dans lequel celui-ci s’épanouit. L’humour se lie à la délicatesse de l’écriture qui nous enveloppe et nous touche, car elle possède la force de l’évidence, une forme de naturel qui nous plonge dans la profonde justesse de la réflexion juvénile.

Une histoire à hauteur d’enfant

En plus des mots de Maguy Lulu, il y a les images de Matthieu Chiara. Le dessinateur (qui a remporté en début d’année le Fauve révélation au festival d’Angoulême pour son album L’Homme gêné) détonne de sa pratique habituelle.

Il troque le trait fin et dense du rapidograph pour les lignes plus fragiles et élémentaires du crayon de papier. Les couleurs pastel, probablement appliquées à la peinture diluée, confèrent aux images une douceur et des aspérités qui renforcent encore l’humanité et l’intensité qu’elles mettent à jour. Chiara réalise des images dont la fragilité et la délicatesse s’accordent parfaitement avec le ton de l’écriture, et l’élégance des dessins résonne avec la douceur du texte de Lulu.

Mais la réussite visuelle de l’album réside peut-être encore plus dans le choix des plans qui rendent cette histoire immersive. Le dessinateur nous place à hauteur d’enfant, à portée du regard du petit garçon qui nous raconte cette histoire. Nous entrons alors dans une forme d’intimité visuelle qui accentue la sincérité (presque désarmante) de son histoire.

Une place pour moi est un album sur l’adoption, mais peut-être plus encore sur l’amour. Il se termine par une très belle double page qui offre le panorama d’un bonheur familial : des rabats permettent de déployer une grande image composée de différentes scènes de vie se déroulant dans un foyer où l’enfant grandit, entouré de l’amour de ses parents. Une place pour moi est un album profondément humain dont la poésie nous touche en plein cœur.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com