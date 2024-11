Microsoft ouvre une maison d'édition, 8080 Books

Par un article publié sur le blog de la firme, Steve Clayton, vice-président chargé de la communication, et Greg Shaw, PDG de la communication pour Microsoft, ont dévoilé cette nouvelle filiale du groupe, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 198,27 milliards $ en 2023.

Le premier titre de la maison s'intitule No Prize for Pessimism, signé par Sam Schillace, directeur technique au sein de Microsoft, et par ailleurs cocréateur de Google Docs. Dans son livre, il dresse un plaidoyer pour l'optimisme, qu'il juge indispensable pour l'innovation, et prodigue des conseils de management, comme la capacité à déléguer.

8080 Books, dont la ligne éditoriale est définie par Clayton et Shaw, n'accepte pas de manuscrits pour le moment. En effet, la maison se tournera pour commencer vers des auteurs employés de Microsoft. « Tous deux employés de longue date, pour dire le moins, nous sommes chacun très conscients de la richesse des talents de Microsoft, que nous pouvons solliciter et publier sous la marque 8080 Books au fil du temps », soulignent-ils.

Toutefois, « notre intention est d'en faire une plate-forme pour les auteurs de Microsoft, mais aussi pour mettre en valeur les esprits et les idées extérieurs à l'entreprise », assurent-ils. L'orientation de la ligne éditoriale pourrait donc évoluer à l'avenir.

L'imprimé, l'avenir du livre

Dans le texte évoquant la création de 8008 Books, Clayton et Shaw se déclarent « amateurs de livres, surtout dans leur édition imprimée » : à ce titre, No Prize for Pessimism, le premier titre de la maison, n'est pas disponible au format numérique...

À LIRE - Try again ? La conservation des jeux vidéo sérieusement compromise

Un comble qui n'est pas si étonnant : les travailleurs des secteurs de l'informatique et des nouvelles technologies, en particulier les richissimes PDG, sont connus pour éloigner les appareils qu'ils produisent et vendent dès que cela est possible. Rappelons ainsi que Steve Jobs (Apple) limitait la technologie dans son foyer, tandis que Bill Gates, PDG de Microsoft, n'a pas donné l'autorisation à sa fille de posséder un téléphone portable avant l'âge de 14 ans.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com