Mécènes recherchés pour acquérir une légendaire BD antifasciste

Composé de 77 planches de grand format (43,5 x 32 cm) ayant servi à l’impression des deux volumes de La Bête est morte !, l'album original que convoite la BnF est une véritable pièce de musée. Les dessins y sont exécutés à la plume et au pinceau, en couleurs directes, avec des textes mis en forme, découpés et mis en page par Calvo lui-même.

On trouve aussi dans l'ensemble trois compositions originales inédites. Par sa rareté, l'ensemble constitue un témoignage précieux de l'époque de la réalisation de la BD, ainsi qu'une source de renseignements de premier ordre sur les méthodes de création des coauteurs, Calvo, Dancette et Zimmermann.

La Bête est morte ! est la première bande dessinée à évoquer le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une représentation visuelle à laquelle fera écho, des années plus tard, le non moins culte Maus d'Art Spiegelman, publié entre 1980 et 1991.

Tout en s'appuyant sur des animaux pour représenter — en partie — les forces en présence (les loups, cochons ou putois figurent les forces de l'Axe, quand les lapins, chiens ou cigognes sont les Alliés), Calvo, Dancette et Zimmermann font le choix de proposer des représentations assez crues et réalistes des événements militaires, comme les bombardements, les attaques contre les civils et les camps d'enfermement ou d'extermination.

200 000 € par le mécénat

Par un avis d'appel au mécénat d'entreprise, publié dans le Journal officiel de ce 22 novembre, le ministère de la Culture indique que 200.000 € sont espérés par ce biais. Rappelons que le prix d'acquisition de l'ensemble de 77 planches est fixé à 875.000 €.

Remarquablement complet (à l'exception d'une seule planche disparue), l'album, constitué par Calvo lui-même et conservé dans la famille de l'auteur depuis sa création, associe les illustrations exécutées à la plume et au pinceau au texte imprimé contrecollé sur les pages en carton d'un recueil relié. L'acquisition des planches originales de La Bête est morte !, moment unique dans l'histoire de la bande dessinée française, exceptionnelle tant par ses qualités graphiques et esthétiques que par sa portée historique et son caractère de témoignage engagé constituerait, dès lors, un enrichissement considérable pour les collections nationales. – Ministère de la Culture

Bien entendu, les contributions effectuées par les entreprises pour l'acquisition des 77 planches permettent de bénéficier de la réduction d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts, égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

L'avis d'appel au mécénat est accessible à cette adresse.

Photographie : détail de la couverture de La Bête est morte !, d'Edmond Calvo, Victor Dancette et Jacques Zimmermann (Gallimard BD)

Par Antoine Oury

