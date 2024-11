Jordan Bardella détrône Kamel Daoud

Malgré de nombreuses polémiques, Kamel Daoud reste de son côté solide, en se plaçant à la deuxième position. Cependant, il subit une baisse significative, passant de près de 50.000 ventes à 35.628 exemplaires pour Houris.

Comme lors des semaines précédentes, la bande dessinée conserve une place de choix avec trois représentants dans le top 10. Cette fois, Lucky Luke en est le porte-drapeau : Les aventures de Lucky Luke d'après Morris tome 11 : un cow-boy sous pression, de Jul Achdé, décroche la troisième marche du podium, avec 21.352 lecteurs conquis.

Blake et Mortimer tome 30 : signé Olrik, de Yves Sente et André Julliard, suit en cinquième position (16.880 exemplaires), tandis que Mortelle Adèle : Sur les traces du croquepote, de Mr Tan et Diane Le Feyer, chute pour se retrouver à la 10ᵉ place, avec 10.976 ventes.

Depuis plusieurs semaines déjà, le constat reste le même, à quelques places près, pour Freida McFadden : La Femme de ménage (traduction Karine Forestier) et Les Secrets de la femme de ménage (traduction Karine Forestier) voyagent toujours dans le top 10, occupant respectivement les 4ᵉ et 6ᵉ positions, avec 17.497 et 14.819 exemplaires vendus.

Un nouvel arrivant dans le top 10 : 13 à table !. L’initiative pour soutenir les Restos du Cœur séduit les lecteurs et réchauffe les cœurs, à l’approche de Noël, se hissant à la 7ᵉ place, avec 13.392 ventes comptabilisées. Le livre a été écrit par un collectif réunissant Sandrine Collette, Lorraine Fouchet, Karine Giebel et Raphaëlle Giordano.

Pour finir, en 8ᵉ et 9ᵉ positions, on retrouve Mémoricide de Philippe de Villiers (13.191) et Jacaranda de Gaël Faye (12.894).

D’un extrême à l’autre, le top flop frappe fort

Les monstres dévorent le classement : le livre deuxième de Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, d'Emil Ferris (traduit par Jean-Charles Khalifa) gagne 111 places, et atterrit en 48ᵉ position. Un véritable festin pour cette bande dessinée, qui signe la meilleure progression de la semaine.

Malheureusement, Pagny par Aël, d’Aël Pagny, connaît une chute vertigineuse, dégringolant à la 186ᵉ place (-106). On compte, plus généralement, 38 nouvelles entrées dans le top.

Côté chiffres, la tendance reste morose. Les ventes de livres en volume passent de 5.439.000 millions à 5.252.000 millions, soit une baisse d’environ 3,5 %. Cela se traduit par une diminution du chiffre d’affaires, qui chute de 73,547 millions € à 71,555 millions €, une baisse de près de 3 %.

