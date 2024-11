Country Girls  

Dans la trilogie Country Girl d'Edna O'Brien, les jeunes amies Kate et Baba, originaires d'un village de l'Ouest irlandais, bravent l'oppression d'un couvent. Déterminées à s'affranchir, elles se dirigent vers Dublin, la capitale. Elles y rencontrent la cruauté et l'exploitation, faisant face à de nombreuses désillusions, tout en luttant pour leur liberté...

Cette saga culte explore, en premier lieu, les défis posés par les normes oppressives au sein des paysages ruraux de l'Irlande du XXe siècle. À travers l'enfance et l'adolescence des protagonistes, le récit dépeint la nature comme un sanctuaire et un espace où les contraintes sociales rigides façonnent et entravent les rêves féminins.

À travers une prose évocatrice, l'Irlandaise capte les désirs étouffés et les rêves brisés de sa jeune héroïne, tiraillée entre son besoin d'indépendance et les attentes traditionnelles de sa famille et de sa communauté. Le tout avec l'esprit de son pays, forgé, comme toujours, dans la souffrance.

Au fil des pages, la trilogie se déploie en un voyage qui conduit la protagoniste de l'innocence rurale aux défis de la vie adulte en ville. Les rencontres amoureuses, souvent destructrices, les amitiés salvatrices et les confrontations avec les réalités sociales et politiques de l'Irlande contemporaine forgent son identité tout en révélant les contradictions et les tensions d'une société en mutation.

Publiée pour la première fois en 1960, cette œuvre a suscité un scandale majeur par son traitement audacieux de la sexualité féminine et l'oppression. Dans l'Irlande conservatrice de l'époque, les livres sont brûlés et l’auteure diabolisée.

Les éditions Sabine Wespieser ont entrepris la réédition de ces premiers romans d'Edna O'Brien, traduits de l’anglais par Léo Dilé. L'Irlandaise est décédée le 27 juillet de cette année, à l'âge de 93 ans.