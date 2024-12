Briser les chaînes du silence, pour conquérir sa liberté

Au cœur d’un pays marqué par des inégalités sociales et de genre criantes, on suite une jeune fille destinée à un avenir brisé. Son père, déchiré entre les promesses faites à sa défunte épouse et la nécessité économique, la marie à un vieil homme en échange de 35.000 nairas, quelques animaux et des sacs de riz. Adunni devient alors la troisième épouse d’un homme violent, voyant ses rêves d’école et d’émancipation réduits en cendres.

« J’ai pas dormi de la nuit, à force de chagriner et de me mémorer. Je me lève pas tout de suite au premier chant du coq pour commencer mes tâches matinales, passer le balai, laver le linge ou moudre les zharicots de Papa. Je reste allongée sur ma natte, les yeux fermés, et j’écoute les bruits autour de moi. [...] Les bruits sont les mêmes chaque matin, mais aujourd’hui, chacun d’eux ressemble à un méchant rappel de mon mariage qui approche. »

Au sein de cette union, la jeune fille subit les attentes cruelles d’un mari qui exige un fils et la jalousie féroce d’une des épouses. Seule Khadija, la deuxième femme, offre à Adunni un peu de réconfort, jusqu’à ce qu’une nouvelle tragédie plonge Adunni dans l’horreur. Condamnée à fuir, elle rejoint Lagos, où elle est vendue comme esclave, devenant domestique dans une maison d’un riche quartier. Un mystère enveloppe la disparition de Rebecca, la précédente servante, que personne ne souhaite éclaircir.

Mais Adunni refuse le silence. Elle s’exprime, chante, raconte. À travers sa voix, c’est celle de l’autrice qui s’exprime, dénonçant les injustices et les souffrances infligées aux femmes nigérianes. Avec ce roman, Abi Daré plonge le lecteur dans un Nigeria à double visage, dans lequel les jeunes filles comme Adunni paient le prix fort de la pauvreté et des traditions patriarcales.

Le roman met en lumière un combat universel : celui pour l’éducation, pilier d’émancipation. En faisant résonner la voix d’Adunni, Abi Daré rappelle que, même dans les pires circonstances, la parole peut devenir une arme puissante.

Les Éditions HarperCollins nous en offrent les premières pages en avant-première :

Abi Daré, originaire de Lagos au Nigeria, a poursuivi des études de droit et d’écriture créative au Royaume-Uni, où elle réside aujourd’hui dans l’Essex avec son mari et ses deux filles. Son premier roman, La fille qui ne voulait pas se taire, publié en 2020 et désormais traduit en français, a conquis plus de 500.000 lecteurs dans une vingtaine de pays.

Recommandé par Malala Yousafzai et lauréat du Bath Novel Award, ce livre est désormais étudié dans les écoles du monde entier. En 2023, Abi Daré a fondé The Louding Voice Education and Empowerment Foundation, une organisation offrant des bourses aux jeunes filles des zones rurales du Nigeria.

