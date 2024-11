Prix Hors Concours : les lauréats de l’édition indépendante dévoilés

Créé en 2016, le prix Hors Concours récompense chaque année un roman ou récit francophone publié par une maison d’édition indépendante. Il se distingue par son ambition de faire découvrir au grand public et aux professionnels une littérature contemporaine de créations, portée par des maisons indépendantes.

Le jury du prix Hors Concours s’était réuni le lundi 18 novembre dernier à huis clos pour délibérer pendant plus de trois heures. C’est autour de minuit que le lauréat du 9e prix Hors Concours a été désigné. Il était composé de Stéphanie Dupays (critique littéraire, Le Monde des livres), Stéphanie Khayat (journaliste, Télématin, France 2), Inès de la Motte Saint-Pierre (journaliste La Grande Librairie, France 5), David Médioni (journaliste et critique littéraire Franc-Tireur) et Emmanuel Poncet (rédacteur en chef des pages culture La Tribune Dimanche). Une invitée spéciale, Cristina Soler, blogueuse littéraire (@horizonetinfini), a également participé aux échanges.

Lauréat du Prix Hors Concours

David NaÏm pour L’ombre pâle, aux éditions L’Antilope

Simon, qui n'a jamais entretenu de relations très intimes avec son père, se retrouve être le seul à devoir s'occuper de ses obsèques. La tradition juive, celle de sa famille, veut que l'homme soit enterré enveloppé dans son châle de prière, le "talit" . Simon part donc à la recherche de la housse qui devrait contenir le talit de son père. Mais en l'ouvrant, il découvre deux talits, emmêlés par leurs franges.

A qui appartient le deuxième talit ? En démêlant l'histoire de deux châles, c'est l'histoire familiale tout entière qui se démêle. — Le résumé de l'éditeur pour L'ombre pâle

« Il s’agit du premier roman de David Naïm. D’une écriture alerte et maîtrisée, l’auteur explore la question de savoir ce qui pousse chacun d’entre nous à se tisser aux autres. Une question admirablement traitée dans le roman. » en a fait la présentation l'éditeur Gilles Rozier. Les éditions de L’Antilope, fondées en 2016, sont spécialisées dans les textes littéraires explorant les richesses et les paradoxes de l’existence juive. Leur catalogue compte aujourd’hui plus de 40 titres.

Mention du public

Bénédicte Dupré Latour pour Terres Promises, aux éditions du Panseur

Dans ce roman choral passionnant, entendez la voix des oubliés : la prostituée qui attend l'heure de se faire justice ; l'indigène qui s'émancipe de son clan ; l'orpailleur fou défendant sa concession. Parmi les colons et les exilés, vous croiserez sans doute la route du déserteur. Et après avoir parcouru les étendues sauvages, le bonimenteur vous apportera votre consolation contre quelques pièces.

Tour à tour, leurs histoires se croisent et s'enchâssent pour constituer une mosaïque époustouflante où se déploient les passions et la violence par lesquelles une nation nait dans le sang d'une autre. — Le résumé de l'éditeur pour Terres Promises

« Terres Promises est une œuvre emblématique qui révèle la cicatrice que porte encore les corps, l’Histoire et la face du monde », a soutenu l'éditeur Jérémy Eyme. Les éditions du Panseur, fondées en 2019, défendent une littérature de création audacieuse, dépassant les catégories traditionnelles et valorisant des voix singulières susceptibles de transformer leurs lecteurs.

À LIRE - 2024, le début de la fin pour l'édition indépendante ?

L’an dernier, le Prix Hors Concours 2023 avait récompensé Soufiane Khaloua pour son roman La Vallée des Lazhars (éditions Agullo), tandis que la Mention du public avait été décernée à Caroline Bouffault pour son roman Thelma (éditions Fugue).

Un appel à candidatures est lancé chaque année pour donner la chance d’une mise en lumière, celui de 2025 est ouvert jusqu’au 1er mars prochain, disponible à cette adresse.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits Image : Lauréats du Prix Hors Concours / éditions du Panseur / éditions L’Antilope

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com