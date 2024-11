Le Festival de la BD d'Angoulême, plus international que jamais

C’est au Musée national de la Marine, à Paris, que le Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême a levé le voile sur la programmation 2025. Fidèle à son éclectisme, l’événement mêlera BD, manga et comics pour une édition résolument internationale.

L’Espagne, invitée d’honneur du festival

Après avoir mis en lumière la BD canadienne l’an dernier, l’Espagne s’impose cette année comme invitée d’honneur. Et pour cause, la historieta, héritière des tebeos populaires du XXᵉ siècle, a traversé les tourments de la guerre civile et du franquisme pour devenir un espace d’expression culturelle majeur, qui lui vaut aujourd'hui sa place à Angoulême.

Des figures comme Francisco Ibáñez, créateur de Mortadelo y Filemón (Mortadel et Filemon en français), et Paco Roca, auteur de La Maison (trad. Jean-Michel Boschet, Delcourt), illustrent cette vitalité créative. Maria José Gálvez, directrice espagnole du livre, des comics et de la lecture au Ministère de la Culture en Espagne, évoque « une diversité éditoriale qui sera mise à l’honneur à travers des tables rondes, des présentations inédites et la remise d’un prix national du comics ».

La BD d’outre-Manche intéresse les Français

Aux côtés de cette célébration espagnole, plusieurs expositions mettront en avant des figures incontournables de la BD anglophone. Posy Simmonds, Grand Prix 2024, sera honorée avec Herself, en référence à une première œuvre réalisée à l’âge de 15 ans, mais jamais publiée. L'exposition prendra la forme d'une rétrospective, mêlant carnets et dessins, qui révèle l’ironie mordante et la sensibilité punk de l’autrice. « Ses œuvres transcendent les âges et interrogent le lien entre les univers jeunesse et adulte », soulignent les équipes du festival.

Deuxième exposition, et pas des moindres : Superman, le héros au mille et une vie. Dirigée par le commissaire d’exposition Yann Graf, elle prendra place au Vaisseau Mœbius à partir du 30 janvier 2025. Créé en 1938 et constamment réinventé depuis, Superman a vécu mille vies et en connaîtra sans doute bien d’autres. Superhéros à la force titanesque, il se cache derrière l’identité modeste de Clark Kent, un journaliste discret et consciencieux. Ce contraste en fait un personnage fascinant et complexe, porteur d’une forte symbolique aux États-Unis et d’une aura mythique à l’échelle mondiale.

Un invité d’honneur honorera le festival de sa présence. Frank Quitely, dessinateur de comics écossais ayant travaillé sur « All-Star Superman », sera présent entre les murs du festival. Une riche collection d’originaux enrichiront une scénographie à la hauteur du superhéros, imaginée par le Studio Golem.

Des inédits "jamais sortis du Japon"

Comme promis, le manga japonais fera une halte à Angoulême, sous la forme d’une exposition intitulée Gou Tanabe x H.P. Lovecraft : visions hallucinées. Un bel indice quant aux artistes mis à l’honneur — le mangaka japonais Gou Tanabe et l’écrivain américain Howard Phillips Lovecraft. « On l’a conçu comme un dialogue entre deux auteurs, deux visions hallucinées », confient les équipes du festival.

Pour sa 52ᵉ édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême met à l’honneur L’Atelier des Sorciers, la série emblématique de la mangaka Kamome Shirahama (trad. Fédoua Lamodière et adaptation par Shuji Takizawa, éditions Pika). Cette exposition originale revisitera les codes de la fantasy, et offrira une expérience unique ouverte à toutes et tous.

Un événement familial, à portée internationale

Décrite comme l’événement « le plus familial » de cette édition, cette initiative s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes. « Nous voulons prouver que les œuvres destinées à la jeunesse peuvent aussi séduire les adultes, et vice-versa », explique Franck Bondoux, délégué général du festival, soulignant l’ambition d’ancrer cette édition entre ces deux univers.

Surtout, ce programme met en lumière la dimension internationale du festival, « fruit d’un travail de longue haleine mené en interne depuis des années », conclut-il.

Crédits image : Festival de la BD d'Angoulême

