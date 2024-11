Le prix Clarens du Journal intime 2024 est connu

Le jury, réuni le 20 novembre, a désigné ce lauréat dès le premier tour de scrutin, avec 5 voix contre 3 pour La Nuit des sources de Jacques Robinet (La Coopérative).

Hélène Hoppenot (1894-1990), diariste et photographe française, a accompagné son mari diplomate Henri Hoppenot dans le monde entier. Reconnaissable par ses milliers de clichés au Rolleiflex, publiés notamment par Skira, elle a tenu un journal intime de 1918 à 1980, dont les volumes sont édités par Marie-France Mousli aux éditions Claire Paulhan. Ses photographies sont conservées au Musée d’Art Moderne de Paris, à la BnF et aux archives du Ministère des Affaires étrangères.

Dans le volume lauréat, qui traite des années 1945 à 1951, Hélène Hoppenot retourne vivre en Suisse pour la troisième fois, à la suite de la nomination de son mari, Henri Hoppenot, comme ambassadeur de France à Berne par le général de Gaulle. Partagée entre les protocoles diplomatiques, qu’elle trouve lassants, et les événements culturels qu’elle organise avec audace, elle collabore étroitement avec Henri Guillemin, l’attaché culturel de l’ambassade, passionné d’érudition. Ces manifestations comprennent expositions, concerts, pièces de théâtre et conférences d’écrivains.

Elle se rend régulièrement à Paris, encore marqué par l’après-guerre, où elle accompagne la fin de vie de sa mère et de son beau-père. Elle assiste aussi aux bouleversements familiaux : le mariage, la maternité, puis le divorce de sa fille Violaine. Malgré ce contexte, elle retrouve avec joie des amis fidèles, tels qu’Adrienne Monnier, Léon-Paul Fargue, les Claudel, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Marthe de Fels, Jules Supervielle, Mary Reynolds et Marcel Duchamp, Blaise et Raymone Cendrars, ainsi que Darius et Madeleine Milhaud. Ensemble, ils ravivent l’éclat intellectuel des années 1930, bien que tous aient vieilli.

Charles de Gaulle occupe une place centrale dans ces années, captivant Hélène par sa vision politique, ses discours et son exercice du pouvoir. Dans son journal, elle analyse des événements marquants tels que la fin de la SDN, la mort de Hitler, Pétain à Sigmaringen, la capitulation de l’Allemagne nazie, les procès de Pétain et de Pierre Laval, les bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, la création de l’ONU, la visite de Winston Churchill à Berne, l’affaire de l’Exodus, l’effondrement du MRP, les grèves de 1947, l’arrivée au pouvoir de Mao Tsé-toung, et bien d’autres faits majeurs, souvent décryptés depuis les coulisses de la diplomatie française.

Tandis que Henri Hoppenot observe avec scepticisme les manœuvres internationales au début de la Guerre froide, Hélène voit son talent de photographe reconnu avec la publication de plusieurs de ses clichés. Armée de son Rolleiflex et de son passeport diplomatique, elle voyage en Italie (1948), en Tunisie (1950 et 1951) et en Grèce (1951). En février 1950, elle rencontre Romain Gary, alors au début de sa double carrière diplomatique et littéraire. Avec Henri, elle apprécie sa compagnie, retrouvant le plaisir d’échanger avec un diplomate passionné de littérature et de poésie, à l’image de leurs anciens amis Paul Claudel ou Saint-John Perse.

Un volume établi et annoté par Marie-France Mousli, qui avait précédemment édité les journaux d’Hélène Hoppenot des périodes 1918-1933 (2012), 1936-1940 (2015) et 1940-1944 (2019).

Le jury, présidé par Gilbert Moreau, se compose de Daniel Arsand, Monique Borde, Michel Braud, Blandine de Caunes, Béatrice Commengé, Colette Fellous et Robert Thiery.

Rappelons que le prix Clarens du Journal intime 2023 avait récompensé Journal de Moldavie, 1987-1988 ; juillet 2022 de Marc Crépon (Verdier).

Crédits photo : Éditions Claire Paulhan

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com