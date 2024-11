"Pour des fêtes solidaires et engagées, boycottons Bolloré !"

« La puissance du groupe Bolloré est tentaculaire », avancent les signataires, et d'être formels : une « entreprise de conquête hégémonique de nos imaginaires est désormais documentée : en rachetant médias, agences de communication, maisons d’édition, librairies et groupes publicitaires, le milliardaire breton s’est constitué un impressionnant outil de propagande réactionnaire. »

Et de développer : « Contre toutes les avancées progressistes, son principe est de distiller racisme, sexisme et repli nationaliste, d’amener quotidiennement la peur de ce qui n’est pas assez blanc, assez riche, assez hétérosexuel, assez cisgenre. Pour faire arriver l’extrême droite au pouvoir, répéter continuellement la haine de l’autre et le refus de la différence. Tout cela est planifié et organisé. »

Une résistance qui s’organise ?

L’exemple du rachat de Hachette illustre cette stratégie, selon les libraires. Premier groupe éditorial français et leader de la distribution de livres en Europe, la puissance de Hachette est désormais au service des projets réactionnaires du milliardaire, affirment-ils : « Derrière cela, la mission civilisationnelle d’un homme : Vincent Bolloré. Il a fait de l’ascension de l’extrême droite au pouvoir son objectif, à tout prix. » Et de citer, côté édition, un basculement « illustré par la nomination de Lise Boëll à la tête de Fayard, publiant désormais des figures de l’extrême droite telles que Jordan Bardella ou Philippe de Villiers. »

Face à ce constat, les signataires annoncent qu’il sera « peut-être moins évident de trouver » certains ouvrages Hachette sur leurs tables ou dans leurs vitrines. « Ils ne seront pas mis en avant, ni sur table ni en vitrine, et peut-être même tout simplement absents », complètent-ils, et de justifier plus loin : « Il s’agit de ne pas être complices des batailles culturelles de Bolloré. »

Ils nuancent néanmoins : ce boycott ne vise pas les auteurs publiés par Hachette, mais dénonce le financement d’un empire qui, selon les libraires, vise à détruire la pluralité des voix et la créativité littéraire. Et d'évoquer un autre milliardaire réactionnaire, Pierre-Édouard Stérin, « qui cherche à financer 500 librairies pour réaliser « l’union des droites », c’est-à-dire le ralliement à l’extrême-droite. Plus largement, la prédation des grands groupes contribue à asphyxier la pluralité éditoriale, la créativité littéraire et ainsi la survie des librairies qui se veulent être des espaces d’accueil de la diversité des voix et des vécus. »

Cette action s’inscrit en réalité dans une campagne plus large intitulée « Désarmer l’Empire Bolloré », lancée en juillet dernier par plusieurs collectifs écologistes, syndicaux, décoloniaux et féministes, en réaction à la dissolution de l’Assemblée nationale et à la menace d’une prise de pouvoir par le RN. L'idée : « Trouver des leviers contre la fascisation en cours qui ne se limitent pas à l’isoloir », et plus généralement combattre la concentration des pouvoirs dans les mains de grands groupes, et sensibiliser le public aux dynamiques monopolistiques qui menacent la diversité culturelle.



Le cas Bardella

Afin d'illustrer que la résistance est possible, les libraires signataires citent la mobilisation syndicats de la SNCF et de la RATP pour empêcher la campagne publicitaire du livre de Jordan Bardella dans les gares et métros.

Mediatransports, régie publicitaire des gares SNCF et du métro parisien, avait en effet annulé la campagne publicitaire pour l'ouvrage de Jordan Bardella, Ce que je cherche, initialement prévue dans les gares SNCF, jugeant le visuel contraire à sa charte de neutralité. Cette décision, prise après des révélations de Libération et des protestations de syndicats comme la CGT-Cheminots et Sud-Rail, s’appuie sur l’article 8 de la charte Médiagares, interdisant les messages à caractère politique. Les syndicats s'étaient félicités de ce retrait, tandis que Bardella avait dénoncé cette décision sur les réseaux sociaux.

Le 8 novembre, son éditeur Fayard a annoncé poursuivre MédiaTransports en justice pour contraindre la régie publicitaire à diffuser la campagne d'affichage, initialement prévue dans les gares SNCF du 25 novembre au 17 décembre. L'éditeur dénonce une « atteinte grave à la liberté d'expression » et pointe une « discrimination », rappelant que d'autres personnalités politiques ont bénéficié d'affichages similaires. La régie justifie son choix en distinguant les mémoires d'anciens responsables des livres écrits par des leaders actifs.

La polémique avait dépassé le cadre des gares, pour toucher le monde des librairies. À Niort par exemple, la librairie L’Ombre du Vent avait décidé de ne plus proposer les ouvrages de Fayard.

Un cas similaire à ce que proposent les signataires, mais que dit la loi à ce sujet ? Conformément au Code de la consommation, le Protocole des usages commerciaux oblige les libraires à honorer les commandes de leurs clients, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale (article R.132-1). Cependant, les libraires conservent la liberté de choisir les ouvrages qu’ils mettent en rayon. En décidant de ne pas exposer les titres de Fayard tout en continuant à accepter les commandes des clients, la librairie L’Ombre du Vent respecte ainsi le cadre légal tout en affirmant son positionnement.

Pour les signataires de cette tribune, le combat dépasse le cadre éditorial. « La bataille des imaginaires a bel et bien lieu, et elle se joue aussi dans sa matérialité. À nous de la gagner ! » Cette lutte inclut non seulement le refus d’être « l'outil de propagande des forces réactionnaires ».

Les librairies concluent en appelant les lecteurs à soutenir cette démarche, en privilégiant les maisons d’édition indépendantes : « Nous sommes déjà beaucoup à refuser Amazon et son monde. Nous sommes déjà nombreux et nombreuses à préférer nager dans le monde foisonnant de l’édition indépendante que dans celui, étriqué, des grandes campagnes de publicités. Conjurons, ici et maintenant, le monde qu’ils nous préparent. Organisons les nôtres. Pour des fêtes solidaires et engagées, boycottons Bolloré ! »

