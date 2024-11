L'Algérie a-t-elle enfermé Boualem Sansal ?

L'hebdomadaire Marianne a été le premier à faire état des inquiétudes des proches de Boualem Sansal, auteur franco-algérien âgé de 75 ans. En 2015, son livre 2084 : la fin du monde (Gallimard) avait reçu le Grand prix du roman de l'Académie française, et l'écrivain, qui a acquis la nationalité française cette année, est depuis devenu une véritable figure médiatique.

Selon l'hebdomadaire, qui cite des proches de l'écrivain, il « a été arrêté par la police et emprisonné par le régime ». D'après Le Figaro, qui n'a pas tardé à relayer de « vives inquiétudes », l’ambassade et le consulat de France à Alger sont partis en quête d'explications sur la situation de l'auteur.

Critique virulent de l'islam, Boualem Sansal ne mâche pas non plus ses mots à l'égard du pouvoir algérien, ce qui pourrait justifier une potentielle arrestation. Les écrits de l'auteur explorent l'histoire de l'Algérie, ses évolutions et son rapport à la religion, dans un pays où la liberté d'expression reste conditionnée à la volonté du gouvernement.

Son premier roman, Le Serment des barbares, évoque ainsi les années de la guerre civile algérienne, entre 1992 et 2002, une période que la législation nationale interdit désormais d'évoquer, au prétexte d'une réconciliation de la population.

Les auteurs victimes de la géopolitique ?

Ces incertitudes autour de la situation de Boualem Sansal interviennent au cœur d'une polémique lancée il y a quelques jours au sujet de Houris, roman de Kamel Daoud couronné par le Prix Goncourt 2024.

Cet ouvrage, qui évoque lui aussi la guerre civile algérienne, vaut à son auteur une accusation d'avoir exploité l'histoire d'une Algérienne, Saâda Arbane, sans son consentement. Deux plaintes ont été déposées en Algérie au mois d'août dernier, quelques jours après la parution du roman, contre Kamel Daoud et son épouse, Aicha Dehdouh.

Ces procédures portent sur « la violation du secret médical, puisque le médecin [l'épouse de Kamel Daoud, NdR] a remis tout le dossier de sa patiente à son mari », ainsi que « la diffamation des victimes du terrorisme et la violation de la loi sur la réconciliation nationale », a précisé Me Fatima Benbraham, avocate de Saâda Arbane.

Ces plaintes et leur médiatisation en Algérie sont considérées par certains soutiens de Kamel Daoud comme une instrumentalisation, destinée à porter atteinte à un autre écrivain particulièrement critique à l'égard de l'Algérie et des pratiques religieuses associées à l'islam. Dans son pays d'origine, Daoud est par ailleurs perçu par certains comme la voix de la France, ancien pays colonisateur.

L'éditeur de Kamel Daoud, Gallimard également, a dénoncé « de violentes campagnes diffamatoires » contre l'écrivain. Quelques semaines plus tôt, la maison d'édition a été visée par une interdiction « de présence au salon international du livre d’Alger », organisé du 6 au 16 novembre derniers. Sur le réseau social X, Kamel Daoud a relayé les articles évoquant la disparition de Boualem Sansal.

À LIRE - Kamel Daoud et le Goncourt 2024 : un prix sous influence ?

Enfin, les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France sont passablement dégradées, par ailleurs, depuis qu'Emmanuel Macron s'est rapproché du roi Mohammed VI, au Maroc. Au cœur des discussions menées en octobre dernier, le devenir du Sahara occidental, un territoire situé entre le Maroc et la Mauritanie. Le premier assure qu'il fait partie intégrante de ses frontières, tandis que l'Algérie soutient l'indépendance du Sahara occidental, réclamée par le Front Polisario, mouvement politique et militaire.

Le soutien du président français à l'intégration d'une partie du Sahara occidental au Maroc a vexé l'Algérie, refroidissant considérablement les relations entre les deux pays.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com