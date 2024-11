epOcc, un site pour raconter les faits d'hier en Occitanie

Un collectif de professionnels des bibliothèques et des archives a voulu proposer une nouvelle manière d'aborder le patrimoine régional, en leur donnant une forme plus accessible. En guise de porte d'entrée, sept enquêtes sur autant de faits d'hier insolites et méconnus, grâce à des fonds documentaires et autres rares archives.

Le cas inaugural du projet epOcc s'intitule « L’affaire de la fosse funeste » et s'est déroulé dans le département de l'Aude, et plus précisément à Narbonne, en 1779. Le 16 avril, le creusement d’une fosse d’aisance provoque une série de morts suspectes...

Pour reconstituer le fil des événements et relier les indices entre eux, epOcc a fait appel Yannick Robert, dit Bob, illustrateur montpelliérain qui s'est lancé dans une retranscription et une illustration, façon webtoon, de ce fait divers insolite. Le résultat est à découvrir librement sur le site d'epOcc.

En plus des sept grandes affaires qui seront racontées, epOcc reviendra, grâce à des « échantillons », sur d'autres anecdotes, plus courtes mais tout aussi intéressantes, tirées du passé.

Le projet a été soutenu par l'Appel à Projet Patrimoine Écrit 2024 de la région Occitanie.

Photographie : illustration, Vural G., CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

