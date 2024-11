Une histoire hors-norme, une vie vouée à l’Art

En 1910, Frits Lugt rencontre une jeune cavalière, Jacoba, sur la plage de Bloemendaal. Il en tombe immédiatement amoureux, elle va devenir son épouse, ils auront cinq enfants, voyageront et accumuleront des œuvres d’arts pour constituer une collection unique au monde : la fondation Custodia.

Ce couple uni et fusionnel est issu de deux familles bourgeoises protestantes où on prône l’effort au travail, la valeur de la famille et le goût de l’art. Ils vont traverser le XXéme siècle et ses tourments : si la première guerre mondiale les affecte peu, en revanche, pendant la deuxième, ils quitteront leur propriété devant l’avancée des Allemands, passeront une partie de la guerre en Suisse et aux USA, angoissés d’avoir laissé leur collection aux mains d’un secrétaire peu scrupuleux.

La richesse provenait du travail et non d’héritage

Le retour en 45 sera source de désarroi et de tristesse, leur propriété a été pillée, occupée par les forces de libération, et le secrétaire qui prenait en charge les affaires de la famille a vendu une partie de la collection. Frits Lugt en sera affecté et mettra plus de dix ans pour récupérer une partie de ses trésors avant de s’installer à Paris.

Cette course à la constitution de cette collection affectera les relations de ce couple avec leurs enfants, confiés souvent à des institutions ou des amis proches durant leur voyage. Ils ne se retrouveront qu’épisodiquement.

Passionnante immersion dans le XXéme siècle des collectionneurs et des riches marchands d’art, ce récit est une initiation dans ce monde feutré et réservé à une élite.

Les descriptions sont précises, les œuvres d’arts détaillées, Alice Dekker s’est appuyée sur les documents de la fondation Custodia pour nous livrer une image surannée et juste d’une société fortunée mais dont la richesse provenait du travail et non d’héritage, mondaine mais non exubérante, une famille digne d’une saga.

Ce roman ressemble aux autres excellents livres de cet éditeur qui propose des biographies(comme celle de Johnny Wesmiler ou celle du photographe Masahisa Fukase), avec une petite différence cependant, le narrateur est le fils infirme, aimé de toute la famille et quidisparaitra à l’âge de 17 ans.

Roman prenant, riche, très documenté, Alice Dekker a le mot juste, le ton parfait pour évoquer cette histoire hors-norme, une vie vouée à l’Art.

Par Auteur invité

