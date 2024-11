Serge Lehman remporte le Prix Goscinny 2025

Né en 1964 dans la banlieue sud de Paris, Serge Lehman s'est immergé dès son adolescence dans l'univers de la science-fiction, un genre alors en plein essor en France, symbolisé par Métal Hurlant. Alors encore lycéen, il commence à écrire des nouvelles et des récits courts pour la bande dessinée. En 1990, il publie son premier roman chez Fleuve Noir et, six ans plus tard, il lance la trilogie F.A.U.S.T., qui le consacre comme une figure marquante du genre.

Serge Lehman, scénariste renommé, a collaboré avec Enki Bilal sur le film Immortel Ad Vitam en 2004, adapté de la Trilogie Nikopol. Après avoir co-créé la collection Flambant 9, il publie La Brigade chimérique, récompensée par le Grand Prix de l’Imaginaire en 2009. Il continue d'explorer le genre chez Delcourt avec des œuvres telles que Masqué et Metropolis. En 2018, Lehman s'associe à Frederik Peeters pour L’homme gribouillé, suivi de Saint-Elme en 2021, deux romans graphiques acclamés.

Dans Les Navigateurs, après deux décennies à l'étranger, Neige Agopian revient à Paris pour retrouver ses trois amis d'enfance, Max, Arthur et Sébastien. Peu après ses retrouvailles, elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Ses amis, intrigués et inquiets, se lancent dans une enquête qui les amène à affronter trois mystères entrelacés : une légende urbaine, une énigme artistique, et un monde perdu fantastique, tous surveillés par les énigmatiques « Navigateurs ».

La lauréate du Prix René Goscinny de la Meilleure jeune scénariste a été attribuée à Elizabeth Holleville, pour son œuvre Contes de la Mansarde, réalisée avec Iris Pouy, et publiée chez L'Employé du Moi.

Le duo raconte trois histoires interconnectées, se déroulant dans un appartement parisien au cours de trois étés torrides. Bastien découvre la date exacte de sa mort, Miriam souffre d'allergies dues à une collection d'arts premiers, et Barbara trouve une pièce secrète révélant le secret de la jeunesse éternelle. Chacun confronte des circonstances sombres mêlant amour et horreur, avec des éléments surnaturels et des névroses modernes comme la dépression et l'anxiété...

Elizabeth Holleville, née en 1988 à Nantes, est une auteure de bande dessinée formée à l'École Estienne puis à l'EESI d'Angoulême. Après ses études, elle collabore à divers fanzines et revues comme Biscoto et La Corde rouge. En 2018, elle publie son premier album, L'Été fantôme, chez Glénat. Son deuxième ouvrage, Immonde !, sort en janvier 2022 également chez Glénat. Actuellement basée à Toulon, elle travaille sur un nouvel album horrifique prévu pour 2025, toujours avec Glénat.

Créé en hommage à René Goscinny, figure emblématique de la bande dessinée et co-créateur d’Astérix, ce prix vise à mettre en lumière le travail souvent méconnu des scénaristes, essentiels à la création d’une œuvre de bande dessinée. Il a été relancé en 2017.

Pour l'édition 2024 du Prix René Goscinny, Julie Birmant a remporté le prix du Meilleur Scénariste pour sa bande dessinée Dalí - T.1 Avant Gala, illustrée par Clément Oubrerie et publiée chez Dargaud. Le Prix René Goscinny Jeune Scénariste est décerné à Simon Boileau pour La Ride, une œuvre illustrée par Florent Pierre, également éditée par Dargaud.

