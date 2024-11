Journal d’une adolescence américaine dans les années 90

Publiée dans Raw, saluée par la critique internationale et reconnue par ses paires comme étant une des plus grandes autrices contemporaines, Lynda Barry est étrangement peu connue en France. Il est notamment particulièrement étonnant qu’aucun éditeur ayant émergé dans les années 90 (L’association, Ego comme X, Amok, Fréon, etc.) ne se soit jamais emparé de la traduction de son œuvre, alors qu’elle se serait parfaitement intégrée à leur catalogue.

Seul çà et là avait publié Mes cent démons il y a dix ans. L’éditeur, qui continue de briller par ses choix à la fois audacieux mais également particulièrement clairvoyants, poursuit son entreprise de valorisation de cette artiste formidable en publiant ce que certains considèrent comme son chef d’œuvre, Ernie Pook’s Comeek.

Initialement, les différentes histoires de cet album ont été publiées entre 1988 et 1990 dans divers hebdomadaires américains, dont le Chicago Reader. Lynda Barry développe un véritable terrain de jeu expérimental dans lequel se déploient des portions de vie qui brillent par leur authenticité. Sans pour autant parler d’autobiographie, la périodicité de la publication et la forme même du journal nous introduisent directement dans l’intimité de la jeune fille.

La tristesse de la dernière page...

Les pages ne s’ouvrent pas constamment sur des strips humoristiques mais parfois seulement sur des listes de choses que Maybonne aime ou n’aime pas. Surtout, Lynda Barry s’appuie sur les ellipses inhérentes à cette écriture parcellaire et conditionnée par le temps et laisse de la place à l’inénarrable, à ce qui se passe entre deux strips. Elle ne raconte pas un récit tendu par une tension dramatique constante ou par un quelconque fil rouge : la vie n’est pas continue mais bien plutôt ponctuée d’éclats, elle n’est pas linéaire mais fragmentée, elle se construit par couches hétéroclites qui se sédimentent et nous construisent.

L’écriture est directe, parfois crue, naïve et sans complexe. Elle raconte sans détour le quotidien sordide des familles de banlieue où notamment les abus sexuels se passent dans un cadre domestique exemplaire ou bien dans l’obscurité des fourrés. L’enfant comprend qu’elle vit et qu’elle est témoin d’expériences qui ne devraient pas être ce qu’elles sont sans pour autant mettre des mots dessus.

Elle exprime le malaise dans ce qu’il a d’innommable et de malheureusement quotidien, ancré dans l’écoulement du temps : les drames se percutent à d’autres drames et même à de belles joies aussi anecdotiques puissent-elles paraître. Chaque personnage et chaque situation brille par son réalisme, par son traitement sans fard mais qui ne tombe jamais dans le sordide. On pense parfait au petit bijou de Todd Solondz, Hapiness, dont l’ombre n’est jamais loin (bien que réalisé plusieurs années plus tard), le cynisme en moins.

Et que dire des superbes dessins réalisés au pinceaux, habités, fragiles et vigoureux, caricaturaux et extrêmement délicats, qui témoignent d’une grande maîtrise graphique et d’une belle finesse d’exécution ? Certains les qualifieront de bruts et ne pourraient pas passer plus à côté de leur délicatesse et de leur subtilité.

Certains plans sont absolument saisissants et la simplicité de la ligne (feinte évidemment) nous émeut davantage, contrastent avec ce qui est raconté tout en incarnant à merveille le caractère bien trempé de Maybonne Maydelle.

On aurait pu croire à un fossé culturel, lié à l’époque et au lieu de publication. Au contraire, ces pages sont universelles (mieux, l’exotisme de certains détails proprement américains rajoute encore de la saveur et de l’authenticité à ces histoires), elles sont enjouées, pétillantes, elles nous touchent et nous émeuvent. On se sent même un peu triste, au moment de tourner la dernière page, de quitter pour un temps cette jeune femme, son impertinence et son esprit, et de devoir attendre la sortie des tomes suivants pour partager encore un petit bout de vie en sa compagnie.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

