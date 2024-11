Le harem du roi : quand la liberté se heurte aux traditions

Et puis un jour, la nouvelle leur est parvenue : au village d’où Seini était originaire, le lamido, le chef traditionnel, son oncle, était décédé et les tractations étaient engagées pour la désignation de celui qui serait amené à lui succéder. Le nom de Seini revenait sans cesse : son aura de médecin apprécié de tous ses patients comme de ses relations, ajoutée à son origine princière puisque issu de la famille royale du village, en faisaient un prétendant sérieux dont on attendait avec impatience qu’il déclare sa candidature.

Boussoura a fait part à Seini de ses réticences, de tout ce qu’elle entrevoyait qui était susceptible de mettre à mal le bel agencement de leur vie, à commencer par un déménagement au village où elle aurait du mal à poursuivre son professorat.

Mais Seini s’est laissé convaincre par les messages qui lui sont parvenus, n’a pas tenu compte des objections nombreuses et sensées de Boussoura, a entrevu, dans cette opportunité, la possibilité de faire de grandes et belles choses au village et a accepté de se porter candidat. Pour être finalement désigné comme le nouveau lamido.

Dès l’arrivée au Palais de la chefferie, le poids des traditions, de la « coutume », mais aussi de la religion dont le lamido est le garant, imposent un mode de vie bien éloigné de leurs habitudes à Yaoundé ! Encore plus éloigné que ce que Boussoura avait pu imaginer !

Vivre dans des appartements séparés, ne plus pouvoir voir son mari quand elle en a envie, ne plus pouvoir sortir du palais seule au volant de sa voiture avec ou sans objectif précis, savoir que les concubines du lamido décédé deviennent, de fait, les concubines de Seini, devoir porter un voile, être, de fait, empêchée d’exercer son métier, constater que Seini s’installe sans difficulté d’un cette coquille sociale d’où elle est écartée sinon exclue, ne plus être l’objet de ces tendres diminutifs dont Seini faisait usage à son égard, remplacés par un Maatiberi officiel et froid... tout cela amène un grand trouble dans l’esprit de Boussoura qui ne parvient pas à accepter l’inéluctable éloignement que provoque entre eux ces antiques conventions sociales dont son esprit libre refuse tous les diktats.

La vie ne sera pas, pour le couple, un long fleuve tranquille

Djaïli Amadou Amal nous invite, avec son roman, à pénétrer dans les profondeurs d’un palais de chefferie traditionnelle Peule au Cameroun et y découvrir tout un monde régi par des règles antiques qui font du lamido un souverain tout puissant et qui assoit son pouvoir sur des préceptes qui ne laisseront certainement pas le lecteur indifférent.

Car au sein du Palais, ce n’est pas seulement une domination masculine sans limites qui est la règle et qui relègue la femme au rang de procréatrice sinon d’objet sexuel. C’est aussi une domination sociale où l’esclavage reste de mise même s’il est agrémenté de quelques artifices purement rhétoriques sur de prétendues libertés, droits et autres avantages qui seraient consentis aux personnes concernées. L’asservissement reste plein et entier : « Les chaînes invisibles des mentalités sont les plus difficiles à briser. »

Et Seini, malgré tout ce qu’il a traversé et vécu avec Boussoura, obéissant à la loi du moindre effort, se laisse porter par des usages pleins d’avantages pour leurs bénéficiaires, mais, pour autant bien peu amènes pour ceux qui les subissent.

Avec de jeunes filles vierges qui sont « offertes » par leur père au lamido pour entretenir des amitiés ou favoriser des alliances sociales et politiques et dont le statut, à l’intérieur du harem du palais, ressemble beaucoup à celui d’une prisonnière interdite de tout et contrainte à l’attente d’être appelée, certains soirs, par une sorte de matrone aux relents de mère-maquerelle pour tenir « compagnie » au roi, on a un peu de mal à considérer la coexistence de ces traditions avec les orientations d’un état qui se dit et se veut garant de la liberté et de l’égalité de ses citoyens et citoyennes.

D’ailleurs, heureusement qu’il y a, dans ce livre, cet intérêt historique et sociologique qui décrypte ces us et coutumes, qui me paraissent de notre âge, parce que, à l’issue de cette lecture, je suis un peu à jeun d’avoir réellement ressenti un embryon de remise en cause de cet état de fait qui nie à plus de la moitié de l’humanité, un droit individuel au moins égal à celui de l’autre moitié. Étonnant !

Bien sûr, l’autrice laisse ses lecteurs libres de l’interprétation de l’histoire aux nombreuses facettes qu’elle nous livre, mais je reste un peu étonné de ne pas avoir ressenti ou perçu ses propres sentiments à l’égard des événements auxquels elle soumet ses personnages. Sauf, peut-être, à la dernière page !? Mais elle sera restée tellement neutre sinon un peu complaisante jusque-là que cet écart final reste peu audible.

N’empêche, même si je trouve que, du strict point de vue littéraire, ce récit est un peu léger et aurait certainement mérité un cheminement éditorial complémentaire pour l’étoffer un peu, il n’en reste pas moins un témoignage édifiant qui mérite d’être découvert, car on sent bien que, au travers du roman, l’autrice y exprime une réalité connue sinon vécue.

Par Mimiche

