La photographie primée s’expose en pleine lumière à la BnF

La BnF, en collaboration avec Gens d’images, la Fondation Grésigny et Picto Foundation, poursuit son engagement en faveur de la photographie en mettant en lumière quatre distinctions majeures : le Prix Niépce, le Prix Nadar, la Bourse du Talent et le Prix Camera Clara. L’exposition, pensée comme un rendez-vous annuel, permet de découvrir les œuvres marquantes de ces prix, tout en valorisant le rôle essentiel des photographes, éditeurs et tireurs dans l’effervescence de la création artistique.

Créé en 1955, le Prix Niépce, soutenu par la BnF depuis ses débuts, récompense un photographe confirmé de moins de 50 ans. Premier prix de photographie professionnelle lancé en France, il permet au lauréat ou à la lauréate de présenter son travail lors de différents évènements, en permettant la mise en lumière.

Cette année, Anne-Lise Broyer, diplômée de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, est mise à l’honneur pour son travail mêlant dessin et photographie argentique. En utilisant la mine graphique directement sur des tirages argentiques, elle crée des compositions visuelles qui explorent à la fois l’essence de l’image photographique et son héritage technique.

Le Prix Nadar Gens d’images distingue depuis 1955 et chaque année un ouvrage consacré à la photographie ancienne ou contemporaine publié en France, qui intègre ensuite les collections de la BnF. Pour 2024, il a été attribué à Jean-Michel André pour Chambre 207, publié aux Éditions Actes Sud.

Cet artiste développe une œuvre où politique et poésie se rencontrent pour explorer les frontières du territoire, sa mémoire et ses transformations. Dans Chambre 207, monographie empreinte d’autofiction, il réinvente une mémoire marquée par un traumatisme d’enfance, continuant le dialogue sensible autour de l’absence, du manque et de la réparation, que l’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre.

Depuis 1998, la Bourse du Talent, initiée au sein de Photographie.com, révèle des photographes novateurs. De nombreux tirages rejoignent les collections de la BnF, entrant ainsi dans le patrimoine national. Depuis 2023, le prix s’intéresse aux voix et regards portés sur notre monde, et couronne trois lauréats.

Cette année, ont été honorés Karla Hiraldo Voleau pour Doble moral, projet qui donne la parole aux femmes dominicaines confrontées à l’avortement clandestin ; Guillaum Holzer pour Territoire nomade, une ode photographique au nomadisme indonésien, fruit de huit ans d’engagement sur place ; Hassan Kurbanbaev pour Untitled (portrait of Uzbekistan) 2018 - 2021, une exploration visuelle des communautés et paysages ouzbeks, entre identité culturelle et art contemporain.

Le Prix Camera Clara, enfin, créé en 2012, célèbre le travail à la chambre photographique. Alexandra Catiere, lauréate 2024, enchante avec Le souffle de l’être, une série intemporelle et poétique. Originaire de Minsk et formée par Irving Penn, elle signe une œuvre qui traverse les frontières entre Union soviétique, France et États-Unis.

Cette exposition gratuite est une occasion d’explorer l’avant-garde photographique et de célébrer la diversité des regards. Avec une scénographie pensée pour captiver amateurs et néophytes, « La photographie à tout prix » semble promettre un rendez-vous pour les passionnés tant que pour les curieux.

