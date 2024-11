Les Reines de France de Simone Bertière : Une fresque historique en éditions d’exception.

Il est des livres que l’on attend d’année en année, et dans ce cas précis, quasiment de Noël en Noël, ce qui, avouons-le, ne gâche rien au plaisir.

Après vous avoir recommandé le premier tome, qui revisitait avec passion l'histoire des grandes reines, d'Anne de Bretagne à Catherine de Médicis, à travers le siècle des Valois, et le tome deux, où Simone Bertière, que l’on ne présente plus, retraçait avec son talent inégalable la vie des femmes marquantes des règnes d'Henri IV, Louis XIII et Louis XIV : reines, frondeuses, maîtresses et dauphines, voici enfin le dernier tome, Les reines de France – Le crépuscule des Lumières.

Et quelles femmes allons-nous encore suivre ! De l’ambitieuse Madame de Pompadour, femme des Lumières, maîtresse mais surtout amie de Louis XV, qui vivra tant bien que mal aux côtés de la reine Marie Leszczynska, dont on connaît la plainte : « Eh quoi, toujours coucher, toujours grosse, toujours accoucher ! » (dix grossesses en onze ans), mais garante des traditions, à Marie-Antoinette, qui émerge avec éclat, incarnant la grandeur dans l'adversité. Toutes, pour des raisons bien différentes, forcent notre respect.

Ces éditions de luxe, illustrées, sont de véritables chefs-d’œuvre qu’il faut offrir à tous les passionnés d’histoire de France. Ravissement assuré !