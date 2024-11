Un week-end à l'est : "Et les frontières deviennent des ponts"

Vingt photographes, peintres, sculpteurs, vidéastes et autres esquissent un portrait sensible de l'Arménie contemporaine, sous le commissariat d'Alain Berland et Varduhi Kirakosyan.

L'art est un outil puissant pour remettre en question et élargir le récit national. En détournant les symboles et les techniques, les artistes évoquent les questions politiques et sociales et créent des dialogues entre les cultures, les médiums et les histoires. L'art est cet espace où penser et vivre l'étranger devient possible. - Alain Berland et Varduhi Kirakosyan.

Du 21 au 28 novembre, le festival propose de voyager, à travers 3 galeries qui se succèdent dans le 6e arrondissement de Paris, dans les différents univers de 20 artistes. Peintures, sculptures, vidéos, dessins... qui explorent les liens entre l'Est et l'Ouest.

Parmi eux, à la galerie du Crous de Paris ; Vahram Aghasyan présente Ghost City, une série de photographies saisissant l'abandon d'une ville moderniste. Achot Achot, avec Afactum, propose une réflexion méditative sur la répétition des formes. Edik Boghosian, dans In Quest of the Absent, utilise des objets métalliques pour interroger les cicatrices laissées par la guerre.

Meri Karapetyan déconstruit la notion de frontière dans Ouest & Est, tandis que Davit Kochunts revisite les tapis traditionnels avec sa série Bold Khndzoresk. Cette exposition entend donner vie à des récits mêlant histoire, mémoire et résilience.

La Galerie Paris-Malaquais accueille aussi des artistes aux approches audacieuses. Areg Balayan, à travers Military Mobilization, documente l’impact de la guerre sur le Haut-Karabakh. Narek Barseghyan, avec Chère Arménie, explore des paysages sensibles mêlant théologie et philosophie.

Sona Khachikyan, dans Sans Titre, interroge la violence corporelle à travers des toiles énigmatiques. Sasun Margaryan, avec Les Invisibles, réfléchit sur les minorités marginalisées, et Garush Melkonyan, dans Visionaries, réinvente la lithophanie pour transformer la perception des images. Enfin, Araks Sahakyan questionne la migration et la mémoire dans des œuvres empreintes de symbolisme.

Enfin, la Librairie Galerie Métamorphoses présente des artistes qui explorent l’introspection et les tensions identitaires. Sevak Grigoryan, avec Sevada, revisite les souvenirs d’enfance. Karén Khachaturov, dans Dystopia, crée des scènes photographiques surréalistes teintées de pastel, tout en conservant une esthétique espiègle et inquiétante.

Teni Vardanyan, à travers Fragments of Life, met en scène des figures ambiguës rappelant la condition humaine fragile. Enfin, Arman Vahanyan et Tigran Sahakyan explorent la gravure avec des œuvres symboliques qui rendent hommage à la mémoire collective et aux récits historiques.

Par Clotilde Martin

