Gardiens des Cités Perdues, de retour en librairie

« Mon petit doigt me dit que nombre d’entre vous doivent penser : “Minute... Pourquoi un tome 9.5 ? Où est le tome 10 ?” », plaisante Shannon Messenger dans un avant-propos habilement amené. Une interrogation légitime, car publier un tome intermédiaire n’est pas monnaie courante. Pourtant, les fans de Gardiens des Cités Perdues savent déjà que ce n’est pas un coup d’essai : le tome 8 avait lui aussi son 8.5.

Pour justifier ce choix, l’autrice adopte un ton léger et confie volontiers qu’elle prend plaisir à « faire tourner les lecteurs en bourrique ». Plus sérieusement, elle ajoute : « La trame de Gardiens ressemble à un immense puzzle dont certaines des pièces les plus importantes ne s’emboîtent pas toujours comme je m’y attends. » Ces tomes intermédiaires servent donc à mieux poser les bases de l’histoire et à préparer le terrain avant les grandes révélations.

Une héroïne entre deux mondes et mille secrets

Pour les moins initiés, voici un court résumé de l’intrigue générale des Gardiens des cités perdues : Shannon Messenger nous propose de suivre Sophie Foster, une adolescente de 12 ans qui découvre qu’elle est une elfe dotée de pouvoirs télépathiques et qu’elle appartient à un monde caché, les Cités perdues.

Rejetant sa vie humaine, Sophie intègre cette société magique, mais réalise rapidement qu’elle est au cœur de mystères et de conspirations liés à son passé et à ses dons uniques. Aux côtés de ses amis, elle lutte contre une organisation secrète, les Invisibles, qui menacent l’équilibre des deux mondes. Entre secrets, trahisons et découvertes, Sophie doit naviguer entre amitié, loyauté et quête de son identité.

Un nouveau point de vue

La série compte 9 tomes principaux, mais s’étend à 11 livres grâce à l’ajout de tomes intermédiaires. Ici, les éditions Lumen nous promettent un ouvrage exclusif, « du point de vue d’un des personnages les plus appréciés de la série ».

Nous découvrons donc quelle a été la vie de l’elfe Keefe dans le monde des humains, pendant que ses camarades tentaient de résoudre le mystère du projet Lune stellaire. Un mystère expliqué à travers de tome 9,5, qui répond aux nombreuses questions des fans des Gardiens des Cités Perdues : Où a disparu Keefe, exactement ? Qui a-t-il rencontre dans le monde des humains ? Et, que s’est-il passé de son côté ?

Une lettre. C’est tout ce que Keefe a laissé à Sophie pour expliquer : sa fugue après avoir découvert à quel point ses tout nouveaux pouvoirs étaient dangereux. La seule solution à ses yeux ? Quitter les Cités perdues afin d’assurer la sécurité de la jeune fille et de leurs amis. Mais qu’est-il vraiment arrivé au jeune elfe pendant que ses camarades tentaient de résoudre le mystère du projet Lune stellaire ? Où a-t-il disparu exactement ? Et qui a-t-il rencontré dans le monde des humains ? Les réponses dépassent de loin tout ce que l’on aurait pu imaginer... mais suffiront-elles à Keefe pour changer son destin ? Le passé et le présent s’entremêlent dans ce Livre des révélations. Car Keefe, le chouchou des fans de la série Gardiens des Cités perdues, s’apprête à exhumer les souvenirs enfouis dans sa mémoire altérée grâce à des alliés pour le moins inattendus... – Résumé de l’éditeur de Gardiens des cités perdues

« Vous vous doutiez sûrement que Keefe ne s’était pas contenté de se gaver d’aliments humains toujours plus étranges les uns que les autres pendant les trente-six chapitres qu’a duré sa disparition dans Lune stellaire », tease Shannon Messenger dans son avant-propos. Pour répondre à l’impatience des fans, elle laisse entrevoir quelques pistes : « Il faisait toutes sortes de choses très importantes que j’avais la ferme intention de vous raconter dès qu’il retrouverait enfin Sophie », promet-elle, en attendant le 5 décembre 2024, date de parution du livre.

De la page au grand écran

Depuis sa parution, la saga Gardiens des Cités Perdues ne cesse de gagner en popularité. Selon Edistat, le tome 1 a atteint 386.164 exemplaires vendus, tous formats confondus, un chiffre impressionnant qui reflète l’engouement des lecteurs. Et ce succès littéraire ne s’arrête pas aux librairies : la série s’apprête à faire ses débuts au cinéma.

Le 18 avril 2024, Warner Bros. Pictures a annoncé avoir acquis les droits d’adaptation de la saga. À la production, on retrouve Emma Watts, tandis que Shannon Messenger assumera le rôle de productrice exécutive. La sortie est prévue pour 2026, un projet très attendu qui pourrait bien propulser l’univers de Sophie Foster à une toute nouvelle échelle.

