Idées cadeaux : offrir des livres et des activités de plein air

Vous en êtes convaincu ! Ce n’est pas à vous qu’on prouvera le contraire : le livre est le cadeau idéal pour Noël ! C’est vrai que tout d’abord, il a le pouvoir infini de convenir à tout le monde, quel que soit l'âge, les goûts ou les centres d'intérêt. Que vous cherchiez un présent pour un enfant curieux, un adolescent passionné par les aventures fantastiques, ou un adulte féru de littérature classique, il existe un livre parfait pour chaque personne. Et l’on dit souvent qu’une personne qui ne lit pas, c’est une personne qui n’a pas encore eu la chance de rencontrer les livres susceptibles de lui convenir. Quelque part, cette personne ne s’est pas encore tout à fait trouvée…

Les romans, les essais, les bandes dessinées, les livres de cuisine, les biographies – la diversité des genres et des thèmes permet de trouver le cadeau parfait pour chaque membre de la famille ou ami. Offrir un livre à Noël, c'est aussi offrir une expérience unique et enrichissante. Un bon livre peut transporter son lecteur dans des mondes imaginaires, lui faire découvrir de nouvelles cultures, ou encore lui apporter des connaissances précieuses. C'est un cadeau qui dure dans le temps, que l'on peut savourer à son rythme et qui laisse une empreinte durable. Le livre est aussi un objet intemporel qui peut être transmis de génération en génération, devenant ainsi un véritable trésor familial.

Associer la lecture à une activité de loisir

Mais, certains grincheux diront que le livre ne pousse pas suffisamment, voire pas du tout à l’exercice physique. Or, avec des enfants et des jeunes qui passent déjà un certain nombre d’heures derrière un écran, ne faudrait-il pas leur trouver des activités plus remuantes ? Certes, il est vrai…Alors, pourquoi ne pas coupler l’offre d’un livre avec celle d’un temps de loisir plus interactif : c’est ainsi répondre à tous les besoins et faire un esprit sain dans un corps sain ! Il existe de nombreuses interfaces en ligne qui proposent d’offrir un cadeau en choisissant parmi une offre très diversifiée d’activités toutes plus remuantes les unes que les autres.

Cependant, le livre en tant que tel et pour lui-même reste un cadeau qui montre que vous avez pris le temps de réfléchir aux goûts et aux intérêts de la personne à qui vous l'offrez. C'est un geste attentionné et personnalisé qui témoigne de votre affection. Que ce soit un roman captivant, un guide pratique ou un beau livre illustré, chaque ouvrage est une invitation à l'évasion, à la réflexion et à la découverte. En ces temps de fêtes, rien de tel qu'un bon livre pour se détendre, s'inspirer et partager des moments de complicité autour de la lecture.

Choisir un beau livre

Offrir un beau livre mettant en avant les beaux-arts est une idée de cadeau à la fois élégante et enrichissante, qui saura ravir les amateurs d'art et de culture. Ces ouvrages, souvent richement illustrés, permettent de découvrir ou de redécouvrir les œuvres majeures de l'histoire de l'art, des peintures classiques aux sculptures modernes, en passant par les installations contemporaines. Chaque page est une invitation à l'émerveillement, offrant des reproductions fidèles et des analyses approfondies qui permettent de mieux comprendre les techniques, les mouvements artistiques et les contextes historiques.

Comme les livres d’art impliquent souvent un certain coût, Noël est l’occasion rêvée pour offrir un ouvrage des célèbre éditions Citadelles et Mazenod. Si votre budget est plus réduit, vous pourrez vous tourner vers les éditions Taschen. Mais, faire le choix de la qualité et de la beauté, ce peut être aussi en allant chercher du côté de Diane de Selliers, Place des Victoires, ou encore Hazan et Phaidon. Chaque année le SNE (Syndicat national de l'édition) propose une sélection d’ouvrages qui valent le détour.

Un beau livre sur les beaux-arts est également un objet de décoration à part entière. Sa couverture soignée et ses pages de haute qualité en font un élément esthétique qui trouvera parfaitement sa place sur une table basse ou dans une bibliothèque. Il devient ainsi un point de convergence pour les discussions et les échanges, permettant de partager des moments de découverte et d'appréciation artistique avec les amis et la famille. De plus, ces ouvrages sont souvent conçus pour durer, avec des reliures robustes et des matériaux de qualité, faisant de ce cadeau un investissement durable.

Offrir les lauréats des grands prix littéraires

Ces ouvrages sont généralement reconnus pour leur qualité littéraire exceptionnelle. Si vous avez du mal à faire un choix : vous pouvez vous en remettre à celui fait par des professionnels parmi la myriade des nouvelles publications. Les prix littéraires, tels que le Prix Goncourt, le Prix Pulitzer ou le Booker Prize, sont décernés par des jurys composés de critiques et d'experts du monde littéraire, garantissant ainsi une certaine crédibilité et une valeur ajoutée. En offrant un livre primé, vous pouvez être sûr que le destinataire recevra une œuvre de grande qualité, appréciée par la communauté littéraire. En tout cas, au moins durant quelques années…

Ces ouvrages sont par ailleurs souvent largement discutés et recommandés, ce qui peut susciter l'intérêt et la curiosité du destinataire. Pensons à Houris de Kamel Daoud, ou encore à Jacaranda de Gaël Faye. Offrir un livre primé permet également de participer à des conversations culturelles actuelles et de partager des expériences de lecture enrichissantes. Par ailleurs, ces livres sont souvent traduits dans plusieurs langues et disponibles dans de nombreuses librairies, facilitant ainsi leur accessibilité. On pourra cependant vous reprocher, en choisissant un titre qui a déjà acquis une certaine célébrité de ne pas avoir mis suffisamment votre touche personnelle et, peut-être, de ne pas avoir assez pris en compte la personnalité du destinataire de votre cadeau…

Offrir des livres à portée historique

Pour ceux qui souhaitent explorer l’histoire de l’humanité dans toute sa richesse, Sapiens : Une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari est une valeur sûre. Ce récit accessible et captivant retrace l’évolution des sociétés humaines, de l’âge de pierre jusqu’à nos jours, tout en abordant les grandes transformations qui ont façonné notre monde. Dans le même esprit, Les Routes de la soie de Peter Frankopan propose une relecture fascinante de l’histoire mondiale à travers le prisme des échanges culturels et économiques, redonnant un rôle central aux civilisations d’Asie et du Moyen-Orient.

Pour les amateurs d’histoire nationale, Histoire de France de Georges Duby est une fresque magistrale qui condense des siècles de transformations sociales et politiques avec une plume élégante et accessible. Les passionnés de figures emblématiques apprécieront De Gaulle de Julian Jackson, une biographie complète et nuancée qui explore la vie et l’héritage de ce géant de l’histoire contemporaine française. De même, Marie-Antoinette : La solitude de la reine de Stefan Zweig offre un portrait bouleversant de la dernière reine de France, entre grandeur et tragédie.

Les amateurs de récits sur les grands conflits du XXe siècle seront captivés par Les origines de la Seconde Guerre mondiale de Ian Kershaw. Cet ouvrage analyse les choix politiques et économiques qui ont conduit à l’un des événements les plus marquants de notre époque.

Choisir un livre plus singulier

Pour les amateurs de belles histoires, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli est un incontournable. Ce roman captivant explore les coulisses du pouvoir en Russie, entre manipulation et mystère. Pour une expérience différente, Demain, et demain, et demain de Gabrielle Zevin propose une réflexion émouvante sur l’amitié et la créativité, parfaite pour les lecteurs en quête d’émotions et de modernité. Les amateurs de classiques ne seront pas en reste avec Chien blanc de Romain Gary, une œuvre intemporelle mêlant réflexion humaniste et puissance narrative.

Les amateurs de thrillers apprécieront des intrigues haletantes comme Dans les brumes de Capelans d’Olivier Norek, un polar à l’atmosphère unique et immersive. Mais on peut faire le choix de son dernier ouvrage, Les Guerriers de l’hiver, qui a notamment reçu le prix Renaudot des lycéens. D’autres iront plutôt vers La Fille du train de Paula Hawkins, un ouvrage psychologique où chaque page est une surprise, publié en 2015 et adapté ensuite au cinéma. Ces récits, à la fois captivants et intelligents, sont parfaits pour maintenir le suspense pendant les longues soirées d’hiver.

Pour les esprits curieux, Le Temps des féminismes de Michelle Perrot est une plongée passionnante dans l’histoire et les enjeux contemporains des droits des femmes. Dans un registre différent, Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan questionne l’exposition des enfants sur les réseaux sociaux, offrant un récit aussi intrigant que pertinent. Ces ouvrages font réfléchir sur des thématiques actuelles tout en captivant leur lecteur.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com