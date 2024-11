Lire dans son lit : le rêve avec l’arrivée de l’hiver

À l'approche de l'hiver, quoi de plus réconfortant que de se plonger dans un bon livre, bien au chaud sous un plaid douillet ? Imaginez-vous, confortablement installé dans votre lit, avec une tasse de thé fumante à portée de main. Les pages tournent, les histoires prennent vie, et vous oubliez peu à peu le froid glacial qui règne à l'extérieur. C'est le moment idéal pour vous évader dans des mondes imaginaires, découvrir de nouvelles idées ou simplement vous détendre avec une lecture légère et divertissante.

Et que dire du confort inégalé d'un bon matelas ? Un matelas de qualité est le partenaire idéal pour ces moments de lecture hivernale. Il vous enveloppe de douceur, soutient votre dos et vous offre un cocon de bien-être où chaque page tournée devient un véritable plaisir. Que vous soyez un adepte des thrillers palpitants, des romances envoûtantes ou des essais captivants, un matelas confortable transforme chaque session de lecture en une expérience sensorielle unique.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ces longues soirées d'hiver pour vous plonger dans un bon livre ? Avec un plaid moelleux et un matelas douillet, vous avez tous les ingrédients pour des moments de lecture inoubliables. Laissez-vous emporter par les mots, explorez de nouveaux horizons et savourez chaque instant de cette parenthèse enchantée.

L'hiver n'a jamais été aussi doux et agréable ! Bientôt, vous ne regarderez plus les prévisions météo du même regard qu’auparavant : avec l’arrivée de la pluie, des nuages et même de la neige, ce sera autant d’occasions rêvées, de prétextes tout trouvés pour vous lover dans votre lit douillet.

Lire à la maison : le grand luxe

Les Français ont des préférences variées en matière de lieux de lecture, et plusieurs études et sondages ont permis de mieux comprendre ces habitudes. Selon une enquête réalisée par le Centre national du livre (CNL) et Ipsos en 2021, le lieu préféré pour lire, c’est à la maison. Sans surprise, la majorité des Français préfèrent lire chez eux. C’est en effet l’endroit rêvé pour trouver le meilleur confort. Environ 85% des personnes interrogées déclarent que leur domicile est leur lieu de lecture privilégié. Le confort et la tranquillité de la maison en font un endroit idéal pour se plonger dans un livre.

Si, quand on cherche à acquérir un nouveau matelas, on l’essaie souvent dans la perspective de s’y allonger pour s’endormir, il faudrait aussi, en réalité, s’y installer afin de voir s’il convient parfaitement à la lecture. Qu’il soit en mousse, en latex ou à ressorts, il faut qu’il se montre accueillant mais pas trop non plus…car l’idée n’est pas de s’assoupir durant la lecture ! L’assise doit être reposante, point trop ferme, mais non par trop enveloppante.

Lire, oui, mais dans son lit !

Le lieu préféré des Français pour lire dans leur maison, c’est bien évidemment le lit. Considéré comme un espace confortable et propice à la détente, il est idéal pour lire avant de s'endormir. C’est d’ailleurs le moment de la lecture par excellence. On retrouve un peu de calme et de repos pour s’adonner, enfin, à un plaisir, somme toute assez solitaire. Les autres lieux populaires dans la maison incluent bien sûr le canapé dans le salon, un fauteuil ou encore un coin dédié à la lecture, souvent aménagé près d'une fenêtre pour bénéficier de la lumière naturelle.

En deuxième position, ce sont les transports en commun. Les Français sont en effet aussi…pragmatiques ! Près de 30% des Français profitent de leurs trajets en bus, métro, train ou tramway pour lire. Les transports en commun offrent une opportunité de lecture pendant les temps de déplacement, souvent perçus comme des moments perdus. La joie de lire un livre durant ces moments, c’est avoir l’impression de se trouver ailleurs que dans un univers surpeuplé et souvent bruyant. On peut faire le choix de la lecture audio, quand on est en voiture, ce qui permet d’être toujours dans une forme de lecture, même si on n’a pas la possibilité d’avoir un livre sous les yeux.

Lire au milieu de la nature

En troisième position, place aux espaces verts, avec un peu de nature. Il faudra attendre le retour des beaux jours pour, à nouveau, avoir le plaisir d’ouvrir un livre allongé sur l’herbe ou même à la montagne. Environ 25% des Français apprécient lire en plein air, notamment dans les parcs et jardins, par exemple à Paris. Ces espaces verts offrent un cadre apaisant et propice à la détente. On en trouve toujours à proximité, même quand on habite une grande ville, sans possibilité de s’exiler facilement dans la tranquillité de la nature.

Les lieux publics qui peuvent être aussi synonymes de convivialité sont aussi plébiscités par les lectrices et les lecteurs. Environ 20% des Français choisissent les cafés pour lire, appréciant l'ambiance conviviale et la possibilité de prendre une boisson chaude. Les bibliothèques, quant à elles, attirent environ 15% des lecteurs, offrant un environnement calme et studieux.

On passera sous silence la joie de lire à la plage alors que l’été prochain est encore loin. Mais, c’est là tout de même un plaisir partagé par environ 10 % des Français parmi celles et ceux qui ont la chance de bénéficier de vacances au cœur de l’été.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com