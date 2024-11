Kamel Daoud vient de recevoir le prix Goncourt pour son dernier livre Houris, publié aux éditions Gallimard. Mais que récompense vraiment ce prix aujourd’hui ? Malheureusement, il semble être devenu moins une distinction purement littéraire qu’une reconnaissance d’influences et, cette année, un geste politique.

Je n’ai rien à redire sur le talent littéraire de Kamel Daoud, qui a notamment écrit de bons livres, dont Meursault, contre-enquête, son meilleur roman à mon avis. Ce qui me dérange, c’est surtout le moment choisi pour cette récompense. Peut-on croire qu’aucun autre roman de cette année parmi les 500 ou 600 titres de la rentrée littéraire ne soit meilleur que le sien ? Ne peut-on pas toujours trouver un roman qui se distingue davantage ?

La récente décision de l’État algérien de bannir les éditions Gallimard du Salon du livre d’Alger, en réaction à la publication du dernier livre de Kamel Daoud, renforce l’idée que ce prix pourrait être une forme de réponse, voire un geste de solidarité du monde littéraire envers l’auteur et son éditeur.

En effet, le prix Goncourt a souvent été au centre de nombreuses polémiques, ses choix de lauréats suscitant parfois de vives critiques et laissant les lecteurs perplexes. Plus d’une fois, les amateurs de littérature ont été déçus par ce qui semblait être une orientation du prix influencée par des critères extra-littéraires.

À plusieurs reprises, le Goncourt a récompensé des auteurs et des œuvres suscitant la controverse, non pas pour leur qualité littéraire indéniable, mais pour leur résonance politique ou leur capacité à représenter une cause spécifique. Ce détournement du prix déçoit, surtout lorsqu’on s’attend à y trouver la célébration de la littérature dans sa forme la plus pure, dénuée de toute influence externe.

Cette tendance à politiser le prix Goncourt met en lumière les frontières poreuses entre art et politique. Bien sûr, la littérature a un rôle critique, celui de questionner et d’interroger le monde. Cependant, lorsque la distinction littéraire suprême devient elle-même un outil de diplomatie culturelle, il est légitime de se demander si elle reste fidèle à sa mission première. Cette année, le choix de Kamel Daoud, aussi talentueux soit-il, s’inscrit dans une logique qui pourrait donner l’impression que le prix a été influencé par des considérations extérieures au domaine littéraire.

En attribuant le prix à Kamel Daoud dans ce contexte particulier, le jury semble avoir pris une décision qui, bien qu’elle puisse être perçue comme un soutien aux auteurs et éditeurs face à la censure, risque aussi de brouiller la perception du public. Ce geste pourrait renforcer l’idée que le Goncourt est devenu une tribune pour des messages symboliques. Ainsi, les lecteurs pourraient percevoir cette décision comme un acte de solidarité face aux restrictions algériennes, mais aussi comme une politisation du prix, au détriment d’une évaluation purement artistique.

Les précédentes controverses autour du prix Goncourt montrent déjà les conséquences de cette dérive. En tant que prix littéraire le plus prestigieux en France, le Goncourt se doit de rester centré sur l’excellence littéraire et de ne pas se laisser emporter par des influences extérieures. En abandonnant cette rigueur, le prix risque de perdre son aura et sa crédibilité, et de décevoir davantage ceux qui cherchent avant tout des romans d’exception, jugés pour leur qualité stylistique, leur profondeur narrative, et leur capacité à transcender les époques.

Pour restaurer sa légitimité et atténuer l’impression de choix biaisés, le prix Goncourt devrait peut-être envisager de réformer son mode de fonctionnement. Permettre au public averti de participer au vote pourrait être une solution pour équilibrer les décisions du jury et réduire l’impact de potentielles influences. Un vote d’un public averti offrirait une voix aux lecteurs eux-mêmes, renforçant la pertinence du prix auprès de son public et ajoutant une dimension plus démocratique à la sélection du lauréat.

Cette approche pourrait également contribuer à dissiper la perception d’un Goncourt influencé par des intérêts autres que purement littéraires.

Les critiques littéraires et les lecteurs fidèles ont souvent exprimé leur souhait de voir le prix réaffirmer son engagement pour une littérature qui échappe aux calculs politiques ou autres. La responsabilité du jury est immense : en accordant cette distinction, il oriente les regards, guide les lecteurs, et parfois même, influence le destin des œuvres et des écrivains. Si cette influence est altérée par des logiques extralittéraires, l’éthique du prix lui-même est compromise, et les attentes du public se voient trahies.

En fin de compte, nous sommes libres d’apprécier le dernier ouvrage de Kamel Daoud pour ce qu’il est — une œuvre de fiction, le produit d’un imaginaire — sans nous laisser influencer par la tournure politique de ce prix.

Par Hassen Jaïed

Contact : afrique_culture@yahoo.fr