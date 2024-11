Roman et BD : les lauréats des bourses 2024 de la ville de Lausanne 

Les lauréats des Bourses à la création littéraire et BD 2024 à Lausanne ont ainsi été annoncés. Adrien Rupp remporte la Bourse à la création littéraire pour son projet de roman La Simone, tandis que Richard Holzer décroche la Bourse à la création BD avec Sable perdu. Ces prix, dotés respectivement de 15.000 CHF pour la littérature et de 10.000 CHF pour la BD, illustrent l'engagement de la Ville de Lausanne envers les auteurs en création.

Le roman La Simone d'Adrien Rupp a séduit le jury par son écriture sensible et son regard unique sur la société contemporaine. Centré sur une grand-mère couturière de campagne, ce récit explore des valeurs simples et oubliées comme la gentillesse et la simplicité. Acteur, réalisateur et scénariste lausannois, Rupp est diplômé de la Manufacture et a déjà publié dans La cinquième saison. Son premier roman, Le cambrioleur, est paru en 2023 aux éditions La Veilleuse.

En bande dessinée, Richard Holzer a conquis le jury avec Sable perdu, un projet original et nostalgique. À travers un réceptionniste d’hôtel confronté à un invité perturbateur, l’auteur rend hommage au style graphique des bandes dessinées franco-belges des années 1920-1930. Le projet, soutenu à hauteur de 5'000 CHF pour son édition par Joie de Lire, mêle réflexion sur le temps et esthétique intemporelle.

Rupp combine expérience scénique et écriture littéraire, tandis que Richard Holzer, illustrateur Suisso-japonais, a étudié à Genève et Kyoto. Ce dernier a développé une approche visuelle singulière à travers des formations en bande dessinée et illustration.

La prochaine édition des deux bourses sera lancée en janvier 2025, avec une date limite de soumission fixée au 30 avril 2025.

Crédits photo : DR

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com