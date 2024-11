Sur Arte, Miyazaki, l’architecte des mondes enchantés

Ses œuvres ont élevé le cinéma d’animation au rang d’art à part entière, mêlant la magie de l’enfance aux turbulences du monde. Ce portrait entend explorer le parcours d’un génie discret, créateur de mondes merveilleux à la recherche d’une harmonie perdue.

Les univers enchanteurs de Hayao Miyazaki, peuplés d’enfants ingénieux, d’esprits sylvestres et de récits initiatiques teintés d’étrangeté, séduisent depuis plus de quarante ans. Profondément ancrée dans la culture japonaise, son œuvre a pourtant conquis le public occidental grâce à une force visuelle et émotionnelle remarquable, interrogeant des thématiques universelles.

Né en pleine Seconde Guerre mondiale, Miyazaki est l’enfant d’un siècle tourmenté, et ses films en portent les traces. De Nausicaä de la Vallée du Vent à Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro au Château ambulant, il met en scène une humanité en proie à sa soif de domination et à son penchant destructeur, s’abandonnant à un consumérisme qui provoque la colère de la Nature.

Si cette vision sombre prédomine, elle est illuminée par la fantaisie et l’humour, rassemblant petits et grands autour d’une interrogation commune : quel est notre avenir en tant qu’êtres humains ?

Ce documentaire plonge dans les coulisses de la création de Miyazaki, offrant un riche assemblage d’archives et d’analyses. Il s’ouvre sur un moment clé : Princesse Mononoké (1997), son premier film résolument pessimiste, pour ensuite remonter aux origines de son regard singulier. Miyazaki s’est forgé dans les ateliers du studio Toei, où il a dû faire preuve d’une ténacité à toute épreuve avant de pouvoir, à plus de 40 ans, réaliser ses propres visions.

Travail acharné, expérimentations, rêveries : tels sont les piliers de sa méthode. Loin d’un processus rationnel, Miyazaki crée de manière instinctive, inventant ses histoires au fil de ses dessins, découvrant leur véritable sens à travers des superpositions successives. Assis à son bureau emblématique du Studio Ghibli, il esquisse sans relâche, bâtissant ses récits couche après couche.

Ses collaborateurs, ses proches et des experts dressent le portrait d’un homme littéralement "animé", traversé par un souffle vital, comme inspiré par une spiritualité issue de la tradition japonaise.

Cette vision invite à percevoir l’humanité comme une simple partie d’un vaste tout, où tout est interconnecté. L’art de Miyazaki consiste à révéler ces liens subtils, nous immergeant dans un émerveillement mêlé à la conscience que le chaos reste toujours à portée.

En parralèle, un autre documentaire, Hayao Miyazaki et le héron, est disponible en salles depuis ce 20 novembre. Il explore le processus créatif derrière Le Garçon et le héron, dernier chef-d’œuvre du réalisateur japonais.

Inspiré du roman Et vous, comment vivrez-vous ? de Genzaburo Yoshino, il a nécessité neuf années de travail acharné au Studio Ghibli. Réalisé par Kaku Arakawa, il offre un accès inédit à sept années de production, mettant en lumière la collaboration entre Miyazaki et son producteur Toshio Suzuki. Une immersion unique dans l’intimité et la quête artistique du maître de l’animation.

