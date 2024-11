Bernadette Després, la mère de  "Tom-Tom et Nana", est morte

Après 3000 planches originales et 34 tomes publiés aux éditions Bayard Jeunesse, c’est une grande figure de la littérature jeunesse et de l’illustration qui s’en est allée. Bernadette Després, créatrice des bêtises de « Tom-Tom et Nana », a marqué des générations d’enfants. Elle s’est éteinte ce mardi 19 novembre, à 83 ans.

Une enfance bercée par le dessin

La bédéiste née le 28 mars 1941, à Paris, et restera dans la capitale pour vivre de sa passion : la bande dessinée. Ce hobby se manifeste très tôt dans la vie de Bernadette Després. Dès l’enfance, elle se distingue par son talent à croquer son univers avec un regard malicieux et une tendresse naturelle, chose qui séduira plus tard quelque 17 millions de lecteurs, tous titres confondus.

Cette inclination artistique la conduit à intégrer pendant 4 années l’École des Arts Décoratifs de la rue Beethoven à Paris, où elle affine son trait caractéristique : vif, précis et empreint d’humour. C’est ainsi qu’elle débute sa vie professionnelle, et travaille pour les journaux de Bayard Jeunesse, puis pour différents éditeurs. Son sujet de prédilection ? Les enfants, bien sûr, dont elle aime illustrer la vie quotidienne au sein des familles.

Une thématique qui s’inspire sans nul doute de sa propre vie. Et pour cause, elle est la 5e d’une famille de 8 enfants, et est élevée dans une tradition plutôt bourgeoise et catholique. Grâce à ses dessins, elle donne vie à ses rêves d’enfance, chose qui lui vaut cette phrase : « Les enfants, ça court, ça joue : il faut montrer le côté chahuté de l’enfance ! Avec Tom-Tom et Nana, j’ai dessiné mon enfance rêvée. »

Tom-Tom et Nana, de Bernadette Després, aux éditions Bayard Jeunesse

Une illustratrice au service des enfants

Bernadette Després fait ses premiers pas dans le monde de l’édition au sein de La Farandole, une maison communiste où elle trouve un terrain fertile pour développer son art. Elle illustre des ouvrages tels qu’Annie fait les courses (1965), Nicole au quinzième étage (1969), qui évoque les tours d’Orléans, ou encore Le bouton rouge (1970), écrit par Madelaine Gilard. Avec son trait épuré et une sensibilité à fleur de peau, elle impose un style unique, délicat et minimaliste.

En 1966, elle collabore avec Pomme d’api, marquant le début d’une riche carrière dans l’édition jeunesse. Sa rencontre avec Jacqueline Cohen, véritable complice artistique, donnera naissance aux imagiers de la collection J’apprends à connaître les métiers, publiés par les Éditions Odège. En 1975, elle met son talent au service de Les Mots de Zaza, un texte de Jacqueline Cohen, qui sera leur premier succès commun, porté par une tendresse rare. L’histoire, proposée à Les Belles histoires de Pomme d’api, rencontre un écho immédiat.

Une longue aventure avec Bayard Jeunesse

En 1976, Bayard Jeunesse lance J’aime lire et confie au duo d’artistes, Bernadette Després et Jacqueline Cohen, la création d’une bande dessinée mensuelle intitulée À la bonne fourchette. Quelques années plus tard, en 1990 elle est rebaptisée officiellement, et porte un nom que l’on connaît bien : Tom-Tom et Nana.

À LIRE – Mijo Beccaria, la mère de Pomme d'Api et J'aime Lire, est décédée

Evelyne Reberg rejoint ensuite l’équipe en tant que coscénariste, tandis que Catherine Viansson-Ponté prend en charge les couleurs. La série connaît un succès fulgurant, porté par l’intérêt de Bernadette Després pour les modes d’expression des jeunes enfants. Elle participe activement à des animations dans les écoles et les salons du livre, et partage son univers avec un jeune public, conquis.

Angoulême, un tournant dans sa carrière

Sa carrière prend une autre tournure en 2019. Cette année-là, la série d’animation pour la télévision créée en 1998 et diffusée sur les chaînes du groupe France télévisions, Canal J, Tiji, connaît une nouvelle adaptation diffusée sur Télétoon+ (groupe Canal+).

Mais, surtout, c’est cette même année qu’elle reçoit le Fauve d’honneur du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, une distinction qui célèbre l’ensemble de son œuvre. Le festival lui consacre également une grande exposition, intitulée « Tom-Tom et Nana présentent : tout Bernadette Després ». Deux ans plus tard, en 2021, elle est élevée au rang de chevalier de la Légion d’honneur, un hommage à son apport inestimable à la littérature jeunesse.

« Lors des innombrables séances de dédicaces, elle les dessinait avec une énergie inépuisable, les mettant en scène dans des postures amusantes et toujours vivantes », relatent les éditions Bayard Jeunesse dans un communiqué.

Elle "n’arrivait pas à redescendre à la réalité"

Bien que ses œuvres soient reconnues et célébrées, Bernadette Després cultivait une certaine discrétion. C’est au Festival d’Angoulême qu’elle a véritablement mesuré l’ampleur de son impact. Elle confiait alors, non sans malice, qu’elle « n’en revenait pas de cet intérêt et n’arrivait pas à redescendre à la réalité ».

Entre interviews, apparitions publiques et moments mémorables, comme lorsqu’elle chanta sur scène à Angoulême, Bernadette Després séduisait le public par sa spontanéité. Face à Augustin Trapenard, ému de rencontrer celle qui avait accompagné son enfance avec Tom-Tom et Nana, elle répondit, avec une simplicité désarmante : « Ben oui, comme tout le monde ! ».

Sa générosité ne se limitait pas aux festivals ou aux médias. Les éditions Bayard Jeunesse nous en offrent un aperçu : « Elle recevait de nombreuses demandes de lecteurs fans de la série par mail qui lui demandaient des dessins pour célébrer des évènements familiaux : elle s’exécutait gentiment et envoyait les dessins. »

Un hommage à son œuvre

L’héritage de Bernadette Després demeure : des histoires drôles et tendres, des illustrations inoubliables, et une œuvre qui continuera d’accompagner les rires des enfants pour longtemps. Les équipes de Bayard Jeunesse rendront hommage à Bernadette Després lors du prochain Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil.

Crédits image : Selbymay, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com