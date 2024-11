Les lauréats du Prix du Meilleur Livre Étranger 2024 sont connus

Le Prix du Meilleur Livre Étranger, créé en 1948 est désormais soutenu par Sofitel depuis 2011.

Le jury du PMLE réunit des personnalités littéraires de renom : Daniel Arsand, Manuel Carcassonne (Secrétaire du prix), Nathalie Crom, Gérard de Cortanze, Catherine Enjolet, Anne Freyer (Secrétaire du prix), Christine Jordis, Jean-Claude Lebrun, Alexis Liebaert, Joëlle Losfeld, Anne-Marie Métailié et Joël Schmidt

Une écriture à la fois subtile et intense

Hisham Matar, nous peint l’histoire du jeune Khaled à Benghazi, qui découvre, attablé avec ses parents autour d'un poste de radio, la puissance d’une nouvelle lue par un grand journaliste libyen expatrié à Londres. Il est alors loin de s’imaginer qu’il vivra un jour dans cette même ville et qu’il deviendra l’ami de l’auteur de ce texte, le brillant Hossam.

Trente ans plus tard, Khaled arpente les rues de Londres et revisite son passé d’exilé : son arrivée inattendue dans la capitale britannique en tant qu’étudiant animé d’idéaux politiques, et les profondes amitiés nouées avec Hossam et Mustafa, deux compatriotes libyens expatriés. Tandis que ses amis choisissent de retourner en Libye pour combattre la dictature de Kadhafi, Khaled, plus indécis, s’enracine dans une vie loin de son pays d’origine.

Porté par son amour de la littérature et la force de ses relations, Khaled se confronte aux dilemmes de l’exil, entre attachement à sa nouvelle vie et poids des regrets. À travers cette exploration délicate du conflit intérieur de l’exilé, Hisham Matar dépeint également la Libye et sa récente révolution, tout en sublimant Londres dans un récit poignant, porté par une écriture à la fois subtile et intense.

La figure oubliée d’Eileen O’Shaughnessy

Deuxième sélection du Prix Femina du roman étranger et sélectionné pour le Prix Médicis Essai, L’Invisible Madame Orwell explore la figure oubliée d’Eileen O’Shaughnessy, l’épouse de George Orwell.

Anna Funder, submergée par les responsabilités familiales, se plonge dans l’œuvre et les biographies d’Orwell qu’elle admire. Elle découvre alors, avec stupéfaction, l’effacement d’Eileen, reléguée à des notes de bas de page. À travers des lettres et des témoignages, l’autrice reconstitue la vie d’Eileen, de son engagement durant la guerre civile espagnole à sa vie sous les bombes à Londres.

Ce récit dévoile le rôle crucial d’Eileen dans l’ombre du grand écrivain, assurant un quotidien libéré des contraintes pour permettre l’éclosion du mythe littéraire. Refusant les omissions et la version officielle, Anna Funder restitue la voix d’une femme brillante, tout en livrant une réflexion acérée sur la condition féminine.

