#LivrespourNoel – Faits l'un pour l'autre explore les extraordinaires échanges au sein du règne animal et végétal. Publié en septembre 2022 par les éditions Belles Balades, ce livre est le fruit de la collaboration entre l'illustratrice Georgina Taylor et le traducteur Yann Le Fichant.

Il met en lumière des exemples fascinants de symbioses naturelles, tels que la relation entre les piquebœufs et les girafes, les poissons-clowns et les anémones de mer, ou encore les chauves-souris et les plantes carnivores. Ces associations illustrent comment le travail d'équipe et les partenariats inattendus peuvent être essentiels à la survie, à la protection contre les prédateurs, à l'élimination des parasites ou à la reproduction des espèces.

Les illustrations de Georgina Taylor, réalisées à l'aquarelle, apportent une dimension artistique et éducative à l'ouvrage. Basée au KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, Taylor s'inspire souvent de la faune et de la flore locales, bien que son travail ne s'y limite pas. Autodidacte en aquarelle, elle a initialement étudié la bijouterie avant de revenir à sa passion d'enfance pour l'illustration.

La traduction de Yann Le Fichant permet au public francophone d'accéder à ces récits de collaborations naturelles, enrichissant ainsi la compréhension des interactions complexes qui régissent le monde vivant.

Destiné aux jeunes lecteurs, Faits l'un pour l'autre saura également captiver les adultes curieux des merveilles de la nature. En 61 pages, il offre un voyage à travers les forêts, les déserts, les océans et les jungles tropicales, dévoilant les leçons d'adaptation et de coexistence que les plantes et les animaux ont apprises pour survivre dans le monde sauvage.

Vous êtes libraire ? Pour vous procurer ce titre neuf à prix réduit, contactez directement Expodif.

DOSSIER - Voyages et découvertes : des livres à découvrir pour Noël