Qui sont les nouveaux lauréats des Prix Historia ?

L’Histoire, sur scène, dans les romans, BD, ou au ciné : la revue Historia honore chaque année, depuis 14e ans, toutes les formes d’Histoire. Ce lundi 18 novembre 2024, 150 invités se sont réunis siège du groupe Les Échos-Le Parisien pour remettre les différents prix.

« Ce qui compte pour nous à Historia est de mettre en lumière toutes les formes d’écriture de la discipline et de rendre hommage à tous les acteurs de l’histoire vivante », a résumé Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine, rapporte Historia.

Palmarès de cette 14e édition :

Lauréat Prix du livre d’histoire

Le jury a récompensé Harald Jähner, pour Le temps des loups —L’Allemagne et les Allemands (1945-1955), traduit par Olivier Mannoni et publié aux éditions Actes Sud.

Allemagne, 1945. Le pays est en ruine. De nombreuses villes sont réduites à l’état de gravats, plus de la moitié de la population est déplacée. On compte ainsi neuf millions de bombardés évacués, quatorze millions de réfugiés et d’expulsés des territoires de l’Est, dix millions de travailleurs forcés et de détenus libérés, et plusieurs autres millions de prisonniers de guerre qui rentrent peu à peu chez eux. C’est l’« heure zéro ». Comment cette masse d’êtres dispersés aux quatre vents, déportés, évadés ou abandonnés parvint-elle à se réagréger ? Comment une société a-t-elle pu émerger de ce chaos ? – Extrait du résumé de l’éditeur de Le temps des loups – L’Allemagne et les Allemands (1945-1955)

Prix des lecteurs-BNP Paribas

Caroline de Mulder reçoit cette récompense pour La pouponnière d’Himmler, publié aux éditions Gallimard.

Heim Hochland, en Bavière, 1944. Dans la première maternité nazie, les rumeurs de la guerre arrivent à peine ; tout est fait pour offrir aux nouveau-nés de l’ordre SS et à leurs mères « de sang pur » un cadre harmonieux. La jeune Renée, une Française abandonnée des siens après s’être éprise d’un soldat allemand, trouve là un refuge dans l’attente d’une naissance non désirée. Helga, infirmière modèle chargée de veiller sur les femmes enceintes et les nourrissons, voit défiler des pensionnaires aux destins parfois tragiques et des enfants évincés lorsqu’ils ne correspondent pas aux critères exigés : face à cette cruauté, ses certitudes quelquefois vacillent. Alors que les Alliés se rapprochent, l’organisation bien réglée des foyers Lebensborn se détraque, et l’abri devient piège. Que deviendront-ils lorsque les soldats américains arriveront jusqu’à eux ? Et quel choix leur restera-t-il ? – Extrait de l’éditeur de La pouponnière d’Himmler

Prix du spectacle vivant

Florence Heuillard et Jean-Claude Baudoin, scénariste et metteur en scène d’Augustodunum, ont été récompensés du prix ex æquo avec Jade Herbulot et Julie Bertin, metteuses en scène des Suppliques.

Prix de l’innovation

« Back in Time » est aujourd’hui honoré par le Prix de l’innovation. Ce projet de l’Inria vise à reconstituer des manuscrits anciens fragmentés grâce à l’intelligence artificielle. En alliant cryptographie, histoire et intelligence artificielle, le projet ambitionne de percer les secrets de documents codés depuis des siècles.

Son objectif final est de développer un outil capable de transcrire et de déchiffrer automatiquement ces textes. Cette initiative exploratoire vise également à établir une collaboration inédite entre trois disciplines habituellement éloignées mais riches de complémentarités.

Prix de la BD

La course du siècle — Saint-Louis, 1904, de Kid Toussaint et José Luis Munuera (Le Lombard) remporte le prix de la BD.

1904. Les États-Unis accueillent les Jeux olympiques pour la première fois et sont bien décidés à prouver leur supériorité. Le marathon aura lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, et il va marquer les esprits... en tant que course la plus rocambolesque de l’histoire de ce sport ! Trente-deux coureurs sur la ligne de départ, mais seulement quatorze à l’arrivée. Entre dopage expérimental, triche, sentiers balisés aléatoirement, tout peut ? et va — arriver. Faites vos jeux, rien ne va plus... mais alors vraiment plus du tout ! – Résumé de l’éditeur de La course du siècle – Saint-Louis, 1904

L’année dernière, le lauréat était Le Ministre et La Joconde, d’Hervé Bourhis, Bourgeron et Tanquerelle (Casterman).

Prix de l’exposition historique

L’exposition « Gengis Khan », présentée au Musée d’histoire de Nantes, explore l’héritage complexe de Ancien Grand Khan de l’Empire mongol. À travers une scénographie immersive et des pièces exceptionnelles issues de collections internationales, elle met en lumière la figure de Gengis Khan, son empire et son influence sur l’histoire mondiale.

Plébiscitée pour sa rigueur scientifique et son pouvoir évocateur, cette exposition a été couronnée par le Prix de l’exposition historique, et succède ainsi à Barvalo : Roms, Sinti, Manouches, Gitans, voyageurs… à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

Prix Histoire à l’écran

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer, remporte le titre de lauréat 2024. Le film explore la banalité du mal à travers un récit librement inspiré du roman éponyme de Martin Amis (trad. Bernard Turle, Le Livre de Poche). Il se concentre sur la vie quotidienne du commandant d’Auschwitz et de sa famille, installés dans une maison jouxtant le camp de concentration.

En adoptant un point de vue détaché et dépouillé de toute emphase dramatique, Jonathan Glazer met en lumière l’horreur indicible d’un système où la normalité côtoie l’inhumain. Acclamé pour sa mise en scène minimaliste et sa profondeur narrative, La Zone d’intérêt interroge sur l’aveuglement moral et l’ordinaire des bourreaux, offrant une réflexion sur les mécanismes de la déshumanisation.

Grand Prix du jury du Festival de Cannes 2023, le film succède à The Lost King, de Stephen Frears (2023).

Grand Prix Historia

Lors de cette édition, une distinction particulière a marqué la soirée : le Grand Prix Historia, doté d’une récompense, a été attribué en toute fin d’événement. C’est le projet Back in Time de l’Inria, représenté par Cécile Pierrot, Camille Desenclos et Thibault Clérice, qui a remporté cet honneur.

En distinguant ce travail novateur, consacré au déchiffrement et à l’analyse de manuscrits anciens, Historia célèbre l’alliance remarquable entre intelligence artificielle, cryptographie et recherche historique.

Par Louella Boulland

