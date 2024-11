La vérité derrière la Tarentule

Des années plus tard, Eduardo comprendra que cette araignée était en réalité une croix gammée. Mais n’allons pas trop vite en besogne…

Exilés aux États-Unis, deux frères sont renvoyés au Guatemala par leurs parents, pour participer à un camp de survie au cœur de la forêt. Avec eux, d’autres enfants juifs. L’objectif : conserver un lien fort avec leurs racines, se rapprocher de leur spiritualité. Sauf que la réalité prend un tournant surprenant, déstabilisant, lorsque les instructeurs décident du jour au lendemain de transformer cette expérience anodine en un grand moment de terreur. Si le cauchemar prend fin, les séquelles sont bien réelles. Et, des années plus tard, demeurent en occupant très profondément l’esprit du narrateur, devenu adulte.

« … quelque chose dans mon esprit encore naïf a commencé à saisir que les jeux, les chants, les repas, les exposés et même les marches dans la forêt avaient un seul et unique but : nous inculquer non pas un judaïsme religieux, ni un judaïsme orthodoxe, ni un judaïsme réformiste, ni même un judaïsme laïc, choses à laquelle je m’attendais peut-être ; non, tout le programme du camp était conçu pour développer en nous le sentiment d’être un juif parmi les juifs. »

À travers son métier de professeur en littérature, Eduardo voyage jusqu’en Europe. D’abord à Paris, où il retrouve une camarade rencontrée lors du camp de survie : une conversation avec elle autour d'un café fait ressurgir des souvenirs, ouvre une blessure à peine cicatrisée. Son séjour se poursuit à Berlin : dans la capitale allemande, il finit par rencontrer l’un des instructeurs du camp. Celui qui, une tarentule sur le bras, a été le grand chef d’orchestre de cet épisode traumatisant.

Notre narrateur, âgé de 13 ans au moment de ce terrible camp de survie, retrace l’histoire de sa famille. Une famille qui, génération après génération, se tourne vers l’exil. D’abord des grands-parents fuyant la Pologne à la recherche de sécurité ; puis les parents, quittant le Guatemala pour trouver une certaine stabilité aux États-Unis ; et, des années plus tard, le fils, s’éloignant des souvenirs traumatisants qui l’habitent.

Avec ce roman, Eduardo Halfon tisse une toile entre histoire – personnelle, intime, secrète – et Histoire – publique, violente, irrévocablement ancrée dans l’expérience collective et douloureuse. À mi-chemin entre une autobiographie et un récit de pure fiction, l’auteur nous plonge dans un moment de lecture aussi romanesque que poignant : à travers l’exploration de la mémoire de son protagoniste, se pose inévitablement la question de l’enfance. Ou, plus précisément, du poids des souvenirs propres à l’enfance, qui habitent inexorablement notre vie adulte. Au cœur de chaque moment : la définition de l’identité juive et le poids du traumatisme transgénérationnel.

C’est beau, c’est cruel, c’est plein de vérité. Une lecture tout en justesse et en émotion.

Traduction assurée par David Fauquemberg.

Par Valentine Costantini

