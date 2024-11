Sony viserait un rachat de Kadokawa, géant de l'édition et des médias

Sony, particulièrement actif dans les secteurs audiovisuel, vidéoludique, informatique, électronique ou encore de la musique, souhaiterait consolider et étendre ses champs d'activité, avec le rachat du groupe japonais Kadokawa.

L'agence Reuters, qui assure que des discussions sont en cours, cite avant tout la perspective de mettre la main sur le développeur FromSoftware, à l'origine des jeux Dark Souls et Elden Ring. Sony, qui développe et commercialise les consoles PlayStation, pourrait ainsi réserver l'exclusivité des futurs titres du studio à ses machines, afin d'obtenir un argument de vente face à la concurrence.

Mangas, romans et light novels

FromSoftware constitue peut-être la motivation principale de Sony, mais Kadokawa dispose d'un certain nombre d'actifs alléchants pour une multinationale. Née en 1954 sous l'appellation Kadokawa Shoten, la structure se vouait alors à l'édition, d'abord de textes littéraires, puis, quelques décennies plus tard, de mangas et enfin de light novels.

Parmi les titres publiés par ce géant de l'édition japonaise, aux multiples filiales, citons The Summer Hikaru Died de Mokumokuren (traduit par Manon Debienne et Sayaka Okada, Pika), So I'm a Spider, So What ? d'Okina Baba, Asahiro Kakashi et Tsukasa Kiryu (traduit par Emmanuel Bonavita, Pika) ou encore Overlord de Kugane Maruyama et so-bin (traduit par Yoan Giraud, Ototo).

Autant de récits à succès qui, en cas de rachat réussi pour Sony, pourraient bien nourrir un catalogue de futures adaptations, qu'elles soient audiovisuelles ou vidéoludiques...

« Des franchises et des personnages que l'on apprécie peuvent vivre pendant 30, 50 voire 100 ans. Nous voulons investir dans de tels actifs, pour assurer notre croissance sur le long terme », avait souligné le PDG du groupe, Kenichiro Yoshida, en 2023.

Le moment opportun

Pour l'instant, les entreprises concernées restent muettes, et la transaction devra de toute façon être examinée par les autorités de la concurrence habilitées. Mais le moment parait bien choisi pour Sony, qui disposerait d'une marge de négociation pour la reprise de Kadokawa. Si les ventes des jeux FromSoftware pèseront lourd dans la balance (Elden Ring s'est écoulé à quelque 25 millions d'exemplaires dans le monde, au moins), le groupe japonais a connu quelques revers récents.

En juin dernier, Kadokawa a ainsi été frappé par une cyberattaque de grande ampleur, apparemment menée par le groupe de hackers BlackSuit. La plateforme de partage de vidéos Niconico, gérée par Kadokawa, était particulièrement visée, mais l'incident a eu des conséquences pour l'ensemble du groupe, ralentissant considérablement les activités. Par ailleurs, les données personnelles d'environ 250.000 personnes auraient été dérobées à cette occasion.

L'ex-PDG de Kadokawa, Tsuguhiko Kadokawa, est pour sa part soupçonné de corruption et de malversations : il aurait versé 69 millions de yens (près de 500.000 €) pour assurer l'attribution du statut de sponsor officiel des Jeux olympiques de Tokyo au groupe Kadokawa.

En octobre dernier, à l'occasion de la première audience de son procès, il a assuré qu'il était innocent des faits reprochés. Arrêté en septembre 2022, il a été emprisonné pendant 7 mois, jusqu'à sa libération sous caution : en juin 2024, il a attaqué le gouvernement japonais, estimant que son maintien en détention était abusif. Il avait quitté son poste de PDG de groupe en 2022, peu après les accusations prononcées à son encontre.

