Le jury du Prix de l’Instant, à la recherche des perles oubliées

Créé par Sandrine Babu et Guillaume Perilhou, il met à l’honneur les romans francophones publiés entre août et février, qui n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritaient. Ce prix entend faire briller des œuvres injustement oubliées.

Le jury, composé de figures issues du monde littéraire et médiatique, regroupe Sandrine Babu (libraire), Selma Bensouda (programmatrice littéraire), Thaël Boost (écrivaine), Sylvestre Brodziak (libraire), Nicolas Carreau (journaliste et écrivain), Laura El Makki (autrice et journaliste).

Sont à leurs côtés Héloïse Goy (journaliste), Inès de la Motte Saint-Pierre (journaliste et réalisatrice), Bénédicte Pialat (cliente de la librairie), Gilles Plu (client de la librairie), Paulo Queiroz (blogueur littéraire) et François-Xavier Robert (éditeur de podcast littéraire).

Le processus s'ouvre en février, lorsque huit romans publiés entre août et février seront sélectionnés. En avril, cette liste sera réduite à quatre ouvrages finalistes. Depuis la deuxième édition, des romans étrangers traduits en français peuvent aussi être proposés. Le jury et le public voteront à parts égales, ce dernier regroupant les clients de la librairie et ses abonnés sur les réseaux sociaux. La remise du prix aura lieu en juin.

L’année dernière, le prix avait couronné Adeline Fleury pour son roman Le Ciel en sa fureur (Éditions de l’Observatoire).

C’est une bourgade entre mer et champs, avec son église, ses fermes, ses habitants rugueux et taciturnes. Avec ses cauchemars aussi, car ce qu’on a fait au cheval des jumeaux Bellay, aucun animal n’en serait capable. Julia, vétérinaire, et Stéphane, maréchale-ferrante, ex-citadines fraîchement arrivées dans la région, en sont persuadées : seul un homme a pu commettre pareille atrocité. Au fil des jours, de nouvelles carcasses sont retrouvées, et les villageois entrent en émoi — le Varou, monstre de légende assoiffé de vengeance, est revenu ! Au même moment, d’étranges événements se produisent dans les sous-bois alentours, alors qu’un gosse bizarre, e l’enfant-fée e comme on l’appelle, rôde autour des dépouilles d’animaux. - Le résumé de l'éditeur pour Le Ciel en sa fureur

Le Prix de l’Instant est soutenu par ActuaLitté, Valgirardin, Ex-Libris Paris, et Le Chocolat des Français. L’an dernier, le lauréat avait reçu un ex-libris personnalisé et une sélection de chocolats artisanaux.

Ouverte en novembre 2017 dans le 15e arrondissement de Paris, la librairie s’inscrit dans un local ayant accueilli pendant 35 ans « Livres sans frontières », spécialisée dans les ouvrages rares et les récits de voyage. Aujourd’hui généraliste, elle propose un espace café pour des rencontres littéraires, des expositions et un rayon dédié à la papeterie.

