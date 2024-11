Le fil d'or

Christine Jordis connaît l'Angleterre comme Simon Leys la Chine : avec passion et pénétration. L'autrice de William Blake ou l'infini nous propose une promenade au fil d'or de ses lectures, et autres rencontres, qui ont illuminé sa vie.

Des plus célèbres comme « l'esprit frère » Kathleen Raine, à qui elle a repris l'idée du « fil d'or », Virginia Woolf, Aldous Huxley, ou le « prophète et voyant » David Gascoyne, mais aussi des plus méconnus, dont elle dresse le portrait avec la précision qui la caractérise. C'est aussi une déambulation dans Londres, ce Paris en beaucoup mieux, jusqu'à l'île de Wight aux falaises calcaires, en contraste avec un riche patrimoine victorien.

L'ambition est finalement grande : éclairer ces relations mystérieuses qui se tissent entre les êtres, formant une véritable communauté d’esprit. Attraper ce « fil d’or », inspiré par William Blake, qui disait aussi : « Selon ce qu'un homme est, ainsi voit-il. »

Aller au-delà. Mais n'est-ce pas ce que nous incitent à faire ces écrivains, vivants ou morts, qui ont compté parmi les vraies rencontres de notre vie ?

Le livre de quelqu'un qui est allé loin dans la quête de soi, au sens net du nécessaire et du superflu.