Disparition de Shuntarô Tanikawa, “le Prévert du Japon

Shuntarô Tanikawa expliquait qu'avec les années, il sentait plus distinctement que l'inspiration poétique lui venait de la terre sous ses pieds. « Pour moi, la langue japonaise est le sol. Telle une plante, j'y lance mes racines, je m'abreuve de nutriments, je développe des feuilles, des fleurs et je porte des fruits », avançait-il dans un entretien accordé à l'Associated Press en 2022.

Alors âgé de 90 ans, il se réjouissait de pouvoir désormais composer « pour s'amuser ». Depuis sa maison, dans la banlieue de Tokyo, il soulignait : « Avant, il y avait toujours un côté un peu laborieux, avec des commandes. À présent, je peux écrire ce que je veux. »

Œuvre composite

Pourtant, le parcours de Shuntarô Tanikawa fait apparaitre une belle liberté dans ses choix. Né en 1931 d'un père philosophe renommé, Tetsuzo Tanikawa, qui s'inquiétait notamment de la possibilité d'une paix mondiale en présence de la force atomique, Shuntarô Tanikawa se retrouve entouré, à l'adolescence, de poètes renommés qui saluent sa précocité créative.

À 21 ans seulement, il publie Deux milliards d'années-lumière de solitude (二十億光年の孤独, 1952), premier ouvrage qui devient un classique instantané. Son usage d'un langage courant, quotidien, celui des conservations les plus banales, restera une constante tout au long de sa carrière.

Malgré ces débuts en fanfare, Shuntarô Tanikawa reste accessible et suit ses goûts personnels, dans ses choix de carrière. Dans les années 1970, il se fait ainsi traducteur des comic-strips Peanuts, de Charles Schulz, en mettant sa maitrise de la langue à l'épreuve de l'humour pince-sans-rire et des jeux de mots réputés « intraduisibles ».

Il poursuit dans cette voie avec la traduction en japonais de plusieurs classiques de la littérature jeunesse, comme les Contes de ma mère l'Oye de Charles Perrault, des titres de Maurice Sendak ou encore Pilotin de l'Italien Leo Lionni.

En 1963, il signe même les paroles du générique de la série d'animation Astro Boy, d'après le manga d'Osamu Tezuka...

Le « Prévert du Japon »

Profitant de la liberté accordée par la reconnaissance et l'âge, Shuntarô Tanikawa, ces dernières années, poursuivait des expérimentations mêlant musique et poésie avec son fils, Kensaku Tanikawa. Une combinaison qui n'est pas sans rappeler sa série Kotoba Asobi Uta, ou Jeux de mots musicaux, qui s'appuyait sur des allitérations, des onomatopées et des paronymes, pour créer des associations sonores et des images frappantes.

Malgré son air jovial et ses créations enlevées, Shuntarô Tanikawa a côtoyé la tragédie, dans son enfance, quand il apercevait les corps des victimes des bombardements sur Tokyo, pendant la Seconde Guerre mondiale. À 90 ans, il se disait confiant face à la mort, devenue « plus réelle » avec la vieillesse.

En France, une petite partie de son œuvre est disponible via Cheyne Éditeur, qui a publié L'Ignare en version bilingue en 2014, dans une traduction de Dominique Palmé. Quelques-uns de ses ouvrages pour la jeunesse sont disponibles aux éditions Philippe Picquier, qui saluaient « le Prévert du Japon » et un « texte limpide de poésie et de philosophie » au moment de la parution de Moi, illustré par Chô Shinta et traduit par Saïto Junko.

D'autres titres ont été publiés par la maison, comme Voici la puce Pico (illustré par Wada Makoto, traduit par Saïto Junko) ou Superman entre autres (illustré par Kuwabara Nobuyuki, traduit par Saïto Junko).

